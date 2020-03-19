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 Горсовет Ирпеня в турборежиме проголосовал 154 вопроса: большинство по земле и только один по коронавирусу, - журналистка Скорик-Шкаровская

Городской совет Ирпеня провел сегодня закрытое заседание, на котором депутаты проголосовали целых 154 вопроса.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Ирпене закончилась сессия городского совета. Эти люди в масках, избранные от партий "Новые лица", Блок Петра Порошенко, Блок Юлии Тимошенко, УКРОП и Партия защитников Отчизны, в закрытом турборежиме проголосовали 154 вопроса", - написала она.

Журналистка отметила, что большинство вопросов касались выделения земли.

"Подавляющее большинство - землевыделение. Коронавируса касалось лишь одно выступление и один проект решения. Это - изменения в бюджет в рамках "допороговой суммы" для ремонта инфекционного отделения Ирпенской городской больницы в Буче. Того самого, которое не ремонтировали 15 лет. Как ненужное для стимулирования строительного бизнеса", - рассказала Скорик-Шкаровская.

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По словам журналистки, первый заммэра города заявил, что для того, чтобы собрать всю необходимую сумму, надо "сброситься" депутатам, бизнесу и местным жителям, т.к. выделенных средств не хватает, а ремонт хотят сделать за три недели.

"При этом депутаты сегодня видилили более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Турбота" и поддержку ветеранов. Конечно, год выборов, поэтому раздавать людям бюджетные деньги напрямую - эффективная стратегия одержать победу", - резюмировала журналистка.

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Горсовет Ирпеня в турборежиме проголосовал 154 вопроса: большинство по земле и только один по коронавирусу, - журналистка Скорик-Шкаровская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182820
 
 
 Топ комментарии
 
І все під Гімн неньки України , та рука на Серці, "щирі патріоти"- "Земелька" ..., шкурне..., слуги "народу"...
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Берут пример с народных депутатов.
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Голова партії Нові обиччя Карплюк (екс-мер Ірпеня) - це той, кого недавно з Гончаруком в літаку бачили разом...
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а чё в верховной раде можно турбо- режим ,а местным князькам не
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На гіляку б покидьків...В турборежимі... Горсовет Ирпеня в турборежиме проголосовал 154 вопроса: большинство по земле и только один по коронавирусу, - журналистка Скорик-Шкаровская - Цензор.НЕТ 1267
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Не просто так За все заплачено с верху !
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"При этом депутаты сегодня видилили более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Турбота" и поддержку ветеранов.

шутники.
вместо ремонта больницы для них же?
ну тогда на похороны... Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська - Цензор.НЕТ 5820
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Самое ужасное , не вирус , а то , что опять некого выбирать . Даже и если есть кого , то нет желания .
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Голова партії Нові обиччя Карплюк (екс-мер Ірпеня) - це той, кого недавно з Гончаруком в літаку бачили разом...
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І все під Гімн неньки України , та рука на Серці, "щирі патріоти"- "Земелька" ..., шкурне..., слуги "народу"...
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Ирпень- дети должны были ехать туда на турнир в апреле. Теперь уже не знаю, когда будут эти турниры. Китайцы все обгадили, животные всеядные
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Ирпень - курортная зона , но мне всегда больше нравилась Буча и Ворзель ...
Запах ворзельских сосен - запах деццтва !
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Так, була курортна до 1986. При цьому активно диміли гіганти індустрії : два цегляних комбінати Прогрес та Перемога, два скляних _Бучанський та Гостомельський, скидували неочищені води в річки Буча та Ірпінь. Для розвитку курортних зон потрібні три чинника: відповідні природно-кліматичні умови (це частково присутнє), інвестиції в цю галузь та споживач , який може споживати та сплачувати дані послуги. Не видно ні інвестицій, ні споживачів. В залишки від радянських санаторії (крім санаторію СБУ) страшно заходити. Все заморожене на рівні минулого тисячоліття. Процвітають (відносно) кілька приватних невеликих спа-салонів чи зон відпочинку.
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Так Ирпень в Киевской области , шо Палермо в Италии - это все коренные кияне знають !
Даже если ты интеллигентный доцент , но если вырос в Ирпине , должен быть друг децццтва -- какой-нить вор в законе !
Потому там и жильё стоит как в пятом квартале Парижа - ну почти как ...
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они там ровно так и делают. втихую тырят землю. потом состав совета меняется и все разводят руками. ну, это ж не мы...
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А що вона не так говорить? Родичі живуть в Ірпені, то дуже її поважають! Бо вона розповідає, як влада обіцяла на ділянці побудувати школу чи садок, а там виростає чергова висотка. Розповідає про постійні відключення світла і води в Ірпені, бо будинків набудували, а мережі-то лишилися совєтськими... Розповідає про розпил бабок на будівництво набережної, яку потім затопило))))
У Ірпені катастрофічно не вистачає садочків, шкіл, поліклінік, але їх не будують... Зате ростуть висотки і з 2014 року населення Ірпеня виросло УДВІЧІ!
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Вибачте, але поведінка Скорик-Шкарівської далека від адекватності, як і її заяви. Саме ця особа минулого року пропонувала спалити всіх прихильників Порошенка.
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как житель этого самого Ирпеня, свидетельствую здесь, шо местному быдлонаселению это вообще не интересно. ну заседают и заседают там . чо.
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Кто бы сомневался, что за землю проголосуют "знакомые все лица". Когда примут закон о земле, любым "советам" будет тяжело дерибанить земельку. Вот и торопятся.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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берут пример с зеленского. покетами, не обсуждая по быстрому, а главное во всем этом ЗЕМЕЛЬКА НАША. которая уходит хрен знает куда и кому
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