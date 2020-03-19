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 Во Львове отменят льготы в городском транспорте на время карантина

С 23 марта во Львове будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте до завершения карантина.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, соответствующее решение приняла комиссия сегодня, 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Часто медсестры, врачи не могут сесть в транспорт, потому что из уважения пропускают льготников. Поэтому мы должны информировать людей и объяснить, что есть карантин, надо быть дома, в том числе лицам из группы риска, и дать возможность доехать на работу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что при этом сохраняется ограничение на не более 10 пассажиров в транспорте. На водителей и перевозчиков, которые нарушают постановление, накладывают штрафы. "Полиция уже вынесла 5 постановлений по 17 тыс грн на водителей", - заявили в горсовете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182819
 
   
 Топ комментарии
 
Мера здравая и справедливая!Ибо как раз среди льготников,большинство неработающих.Хоть с помощью экономического рычага слегка образумить желающих ездить без крайней на то необходимости.
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Считаю меру правильной, у бабушек есть привычка ехать в другой конец города на автобусе потому что там картошка на 20 копеек дешевле
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Ще до недавна я знав, що живу в країні неляканих ідіотів, а тепер я бачу, що живу серед ідіотів тільки вже наляканих.
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Ще до недавна я знав, що живу в країні неляканих ідіотів, а тепер я бачу, що живу серед ідіотів тільки вже наляканих.
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Лимит 10 пассажиров. Из них 2 зараженных бесплатно.
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Учитывая среднюю зарплату можно смело сказать, что вы не живёте, а скорее существуете.
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Этого мало. Им нужно сделать проезд по двойному тарифу, ради их же спасения.
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Мера здравая и справедливая!Ибо как раз среди льготников,большинство неработающих.Хоть с помощью экономического рычага слегка образумить желающих ездить без крайней на то необходимости.
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согласен, если очень и очень куда надо, можно и полную стоимость оплатить, а если лишний раз пхаться в транспорт в ети смутные времена, тока по тому, шо льготы, то вроде и не надо....
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У нас Лукашенко как-то перед выборами сделал бесплатный проезд для студентов, так вагоны пустые были - понабирают билетов на всякий случай и не едут...
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молодцы пилите дальше бюджет без затрат
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И правильно пенсам нечего ездить туда сюда им просто нечего делать вот и пользуются этим
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Считаю меру правильной, у бабушек есть привычка ехать в другой конец города на автобусе потому что там картошка на 20 копеек дешевле
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Значит, по решению некоторых "умников", эта бабушка вынуждена будет покупать где ближе, а местные торгаши усекут момент и тут же поднимут цены, и бабушка купит не 4 кг картошки, а всего лишь 3. Спасибо "партии родной, за сытую старость)))))"
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Взглянем правде в глаза, если кататся будут туда сюда, картошка уже может и не понадобится
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Как может горсовет отменить льготу на проезд УБД гарантированную Законом Украины
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Легко, но фсбшной вате и совкодрочерам это не понять.
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Шашки наголо и вперед на борьбу с ветряными мельницами это по нашему, какие уж тут могут быть законы. Сказано люминий значит люминий и уж никак не чугуний
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Андрійко садік самоізолювався в м.Моршин. Приміські маршрути відмінили , хоча ці маршрути пролягають у 80% свого шляху по території міста.
Цей гондур в унісон з клованами розкручує епідемію.
А тепер ще й пільги відмінили щоб "перекроєні" маршрути не втратили для андрійка долі кеш.
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Ви відверто брешете! Я особисто бачив мера на роботі і сьогодні, і вчора! І Садовий не сидить склавши руки і, як ви кажете, - розкручує епідемію, а добре виконує свою роботу!
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Как некоторым не доходит до ума, всё это делается с одной целью, пополнение городского бюджета, а не для того, что мол -"заботятся" о пенсионерах.
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О каком пополнении бюджета идет речь при лимите 10 человек в салоне? Любой маршрут заведомо убыточный
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Все робиться файно , але з затримкою в три тижні . Чи такі тупорилі , чи шо ? Неясно .
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Отмените пенсии, пусть совки помрут, они ж вам всю жизнь портят.
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В первую очередь должно иметь возможность доехать до места работы трудоспособное население. Сами же потом визжать будут, что медиков на всех не хватает
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...а 72 роки влада була ідеальна? Да, Антуаньо!?
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Ан ту ан ус. Альбо ти фсбшне лайно під проксі або совкодрочер чи корисний для певної лахтофермитроль. І правда, за совків існують така нечисть як медведчук , бойко , мураев , новінський, рабіновіч, Дійсно вони тягнуть країну у підорашку та крадуть майбутне а саме головне час у цивілізованих громадян
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