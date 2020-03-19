 Около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус разошлись по Украине, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.
Он отметил, что в субботу-воскресенье Украина должна получить дополнительную партию тестов.
Также Ляшко сообщил, что налаживается сотрудничество с частными лабораториями, с тем чтобы позволить им проводить тестирования на Covid-19 i путем полимеразной цепной реакции. Это, по его словам, делается с целью увеличить доступность тестирования и разгрузить вирусологические лаборатории.
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На сегодняшний день половина областей не обеспечена тест-системи для обнаружение коронавируса.
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены.
Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра.
По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.
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Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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