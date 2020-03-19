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 Около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус разошлись по Украине, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в субботу-воскресенье Украина должна получить дополнительную партию тестов.

Также Ляшко сообщил, что налаживается сотрудничество с частными лабораториями, с тем чтобы позволить им проводить тестирования на Covid-19 i путем полимеразной цепной реакции. Это, по его словам, делается с целью увеличить доступность тестирования и разгрузить вирусологические лаборатории.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182809
 
 
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тобто, кінців не знайдеш
а спитають: "де?" - розійшлися
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Хроника одного презЕдента ...
19.03.2020 г.
На сегодняшний день половина областей не обеспечена тест-системи для обнаружение коронавируса.
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены.
Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра.
По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.

Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
Структуры Коломойского начали прямую атаку на правительство Шмыгаля лоббирующее интересы Ахметова, в ущерб интересам Коломойского.
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правильнее говорить "Около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус ИСПАРИСЬ по Украине, - главный санврач Ляшко"
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по какой цене и каким друзьям кумовьям разошлись ?
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Около 1500 грн в частных лабораториях
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Тобто десь по сотні на місто... Й що таке 100, навіть 200, 300 тестів на мільйонну Одесу???
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Капля в морі, це для блатних і крутих, а для простого народу не буде, як і масок.
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