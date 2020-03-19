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Все про:контрабанда (1948) маска (39) пограничники (1246) Румыния (603)

 Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию. ФОТО

В Закарпатской области задержали мужчину, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынской границы возле реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он проигнорировал требования остановиться и пытался сбежать, однако пограничники его задержали.

"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова, суд арестовал его на 10 суток.

"Отметим, что пока температура воды в речках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники задержали водолаза на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию 01
Пограничники задержали водолаза на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182807
 
   
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нифига себе страна чудес. По дну что ли волок?
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зачем? Они ж плавучие. Запаковал получше и потащил.
Он же в гидрокостюме, от холода, но без акваланга. Просто вплавь.
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Вот это граница Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию - Цензор.НЕТ 8808Чувак видимо не раз нырял в этой реке. За "братский народ" переживал и поплатился погорел.
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скоро они и маскопровод по дну пустят Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию - Цензор.НЕТ 7514
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стой кто плывет???!!!
не притворяйтесь рыбой!
здесь даже в маске рыбам плыть низзя!!!
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Пересылайте маски голубями тчк братья Карамазовы
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маски-шоу. Все мафиози мира завязывают с наркотиками и начинают торговать масками.
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