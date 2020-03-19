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 Экономика, За рубежом
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Все про:нефть (1489) Россия (75206)

 Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума

Российская нефть Urals подешевела на $5,25/баррель - до $18,64. Это минимальная цена с февраля 2002 года.

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стоимость Urals неуклонно падает из-за решения саудовской национальной компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на нефть в апреле.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Причиной этому стало скопление нефтепродуктов в хранилищах вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание сделки ОПЕК+ лишь усугубит ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что федеральный бюджет России в 2020 году недосчитается около 3 триллионов рублей (1,02 триллиона гривен) нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть.

Источник: https://censor.net.ua/n3182804
 
   
 Топ комментарии
 
Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума - Цензор.НЕТ 8338карантин-карантином.. а робота-роботою
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меня больше интересует как доллар рухнул,
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Не смеются искандеры
Замолчали тополя
А циничные Бандеры
Распевают ляляля
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******.Интересно,куда они свою"грязную"нефть дели. Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума - Цензор.НЕТ 2975
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Вообще-то юралс вся грязная, поэтому и дешевле.
Какой смысл сейчас покупать дерьмо если нормальная по очень привлекательной цене.
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"Грязная", это отравленная из нефтепровода "Дружба". И ею таки забиты многие хранилища в России.
А насчет почему не берут у арабов... Перенастройка технологического процесса - это время и деньги. Каждый НПЗ рассчитан на нефть с определенными характеристиками.
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меня больше интересует как доллар рухнул,
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Ржавая бензоколонка чахнет.....по стопам СССР......саудиты рулят. Жаль что и остальное сырьё падает в цене на биржах, а это хреново и для Украины.
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відішь там на горєєє возвишаєтся крєст... Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума - Цензор.НЕТ 440
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Ой, біда, біда!!! Аж заспівати хочеться:

Цвіте терен, цвіте терен...
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раше надо работать на опережение саудитов. пусть терешкова, срочно!, от имени всех крепостных внесёт предложение обнулить цену на нехть в подарок обнулённому. и выпустить памятные таблички в честь такого события "00". на все двери подьездов.
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пусть терешкова, срочно!

========
Валентине Терешковой за полет космический
Подарил ***** Великий *** автоматический...
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то был хрущов, который за полёт подарил. а ***** может ей только ***** автоматическое подарить. теперь за обнуление ))
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Це ж тепер і за долар більше рублів буде!!! Ох і підніметься економіка підаРосіян!..
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Видать еще обьявят пуйла террористом по сбитому боингу ,со всеми вытекающими ,раз такая карта поперла...
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При 10 дол за бочку ***** - не жилець. Может заскрінити.))
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Барель кацапської нафти коштує, як літр рому чи текіли середньої паршивості)))))
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Х@йла не обнулять, його на нуль помножать)))
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Всё ближе, ближе, ближе,
Минута блаженства! Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума - Цензор.НЕТ 7172
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Ну, от не втомлюються ці "старші брати" потішати нас гарними новинами.
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Пісні підкрався не помітно... Треба російським окупантам йти з України... Та платити репарації за окупацію Криму та Донбасу.
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ну так они уже ноют уже, мол снимите санкции "временно", а то коронаминус Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума - Цензор.НЕТ 2216
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Хороший повод для куйла объявить о распаде московии и остататься живим как горбачев
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в якутії забагато гівна, замість виробляти біогаз, вони скультптури ліплять.. марнотратство
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Є велика вірогідність, що ціна на нафту і коронавірус доб'ють расєюшку. Схрестимо пальці!
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Видать еще обьявят пуйла террористом по сбитому боингу ,со всеми вытекающими ,раз такая карта поперла...
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А бубочка в цей час заглядає в очі #уйла...
«мудрий»український нарід обрав, пляха, папугу дурного...
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Забыли добавить священное слово - "скоро".
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Ордынец, скажи нам сколько стоила бочка жижи когда развалился сэсэсэсэр.
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и сразу пошли сокращения на Раша тудей...давно Европе говорили - перестаньте покупать росийскую нефть и газ всего на 2-3 месяца и мировой террорист рф развалится. И все сразу успокоится...не будут травить скрипалей в Англии, не будут убивать людей в Берлине...не будет дддос атак в США и Украине...не будет смертей в Украине и Сирии...да много чего не будет...рф -ЗЛО
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Не беда. Кооператив Озеро выживет, резервный фонд успешно растянули, теперь примутся за фонд нац.благосостояния. Один их министр уже сказал что бюджет будет дефицитным и они залезут в этот фонд.
Правда месяц назад ***** приказало распечатать его для простых граждан. Думаю что простые граждане вроде Сечина уже выстроились в очередь чтобы опять спасать Роснефть, как прошлый раз десятью миллиардами долл. не обойдутся.
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