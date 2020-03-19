 Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стоимость Urals неуклонно падает из-за решения саудовской национальной компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на нефть в апреле.
Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Причиной этому стало скопление нефтепродуктов в хранилищах вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание сделки ОПЕК+ лишь усугубит ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры.
Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что федеральный бюджет России в 2020 году недосчитается около 3 триллионов рублей (1,02 триллиона гривен) нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть.
Замолчали тополя
А циничные Бандеры
Распевают ляляля
Какой смысл сейчас покупать дерьмо если нормальная по очень привлекательной цене.
А насчет почему не берут у арабов... Перенастройка технологического процесса - это время и деньги. Каждый НПЗ рассчитан на нефть с определенными характеристиками.
Цвіте терен, цвіте терен...
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Валентине Терешковой за полет космический
Подарил ***** Великий *** автоматический...
Минута блаженства!
«мудрий»український нарід обрав, пляха, папугу дурного...
Правда месяц назад ***** приказало распечатать его для простых граждан. Думаю что простые граждане вроде Сечина уже выстроились в очередь чтобы опять спасать Роснефть, как прошлый раз десятью миллиардами долл. не обойдутся.