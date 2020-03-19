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Все про:драка (1795) карантин (531) Николаев (1252) транспорт (1358)

 "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

В Николаеве пассажиры трамвая №1 побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином.

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ. Об этом "Преступности.НЕТ" рассказал директор КП "Николаевэлектротранс", депутат Владимир Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.

— Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.

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По его словам, разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит.

— Он вышел, они на него набросились, подергали его. (…) Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста. Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники, - сказал директор КП.

В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.

— Мы сейчас добавим немного троллейбусов, где-то их будет под пятьдесят вместо сорока трех, с понедельника пойдет больше. И трамваи мы завтра дополнительно пустим. (…) Будем делать короткие промежутки по времени, трамваи будут ходить от Фонтана до Военной, а другое направление – это от промзоны, "Зоря" особенно, будут идти от Военной до Широкобальского разворота через "Зорю". Но мы все равно будем выполнять постановление Кабмина и возить не более десяти человек, - рассказал Владимир Евтушенко.

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Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваем и троллейбусов дезинфицируются.

— Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, все это происходит, - добавил Евтушенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3182801
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько там в Николаеве голосовали за малороссию ? Сами за него проголосовали и сами же не хотят исполнять его приказы "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 7888
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причём тут водитель?
пусть скажут спасибо Зеленскому
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за макаронами,которые дешевле на другом края города на 10 коп.
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идиотские решения вислюка оманського резко "подняли" авторитет зебильной власти..
Но до зебилов все таки не доходит, что тупые действия вислюка и Ко НЕ только в карантине - но и во ВСЕМ остальном "управлении" государстве...

казалось бы - возьми лучшее от уже наработаеннного на Западе и в Китае - и примени, не разрушая.. а нет - "некогда думать стратегически!"(с)зеленский
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Не, а нафига думать как людям добираться на работу или смотреть зарубежный опыт? Давайте закроем метрополитены и запретим пользоваться общественным транспортом людям без медицинских повязок которых нет в аптеках.
Гниение мысли.
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Итоги работы мониторинговой группы по проверке маршрутного транспорта. Состав группы - 8 человек (4 группы по два человека). Время работы с 09-00 по 16-00 (специально взято не пиковое время). Охват - все районы кроме Печерского. Метод - случайный выбор на маршруте. Проверено 47 транспортных средств. Средняя заполняемость от посадочных мест - 140-150%. В масках было около 10 % .

Вывод - отсутствие метро создает излишние риски распространения заболевания.
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Интересно, они все на работу ехали?
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за макаронами,которые дешевле на другом края города на 10 коп.
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та пох куда они все ехали, єто не дело водильі. у пассадирах есть вьібор - ехать или не ехать. и водитель не имеет права влазить в єтот вьібор. но єто ж страна совкового инкубатора.
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водитель отвечает за количество людей в транспорте - это решение зебильной власти. Отвечает - административно и своей зарплатой.
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Ну так заплатіть за його !?
Кіздіти... не мішки носити !
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кто заплатит - зебилы? угу... они "устали"
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ударение на "зебильная власть". в то время, как кдругие страньі заставляют работодателя защитить своєго сотрудника, украинские дебильі навязьівают самьім мелким и беззащитньім гайкам свои обязанности. и єти гайки с єтим соглашаются.
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Если руководствоваться таким принципом, то можно смело гонять по городу со скоростью 150 км/час.
Т.к. это будет выбор водителя, а законы и правила это уже дело второстепенное.
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ти тормоз схоже. водій таким чином не стримає вірус. так, влада так думає.що не означає, що вона правильно думає.
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це ти дурак, бо згоден виконувати завдання влади і ставати на шляху приватного вибору здохнути від вірусу раніше за відміряного.
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А в Австріі , Італії і Іспанії у пішіходав єсьть права хадіть ілі ніхадіть і паліція ніімєєт права влазіть в єтат вибар,но єслі проста так будут сланятся і іх словят то палучят штраф в размєрє 3000 еуро. єта тожі страни савковава інкубатара?
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німецькі пердуни такі самі. так що чим більше їх вимпре, тим краще. Дарвін вже надів святковий одяг і став поряд з апостолом Петром на вході.
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Подозреваю, что ты мил человек, обычный кацапский провокатор.
C вероятностью 90%
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то тобі так хочеться. усі ці пердуни зараз при сонечку від 15 градусів лазять по місту і ні одну падлу не засунеш у хату, вони ще возмущаються. тому Дарвін їх до себе жде і бажано поскоріше. вони і так примушують країну приймати усяких наброд. бо працювати нікому, усі пенси дуже важко висять на економіці.
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Начни со своих родителей
Прямиком в крематорий их по минимальному тарифу
Снимай нагрузку с экономики
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причём тут водитель?
пусть скажут спасибо Зеленскому
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Так вони ж спочатку за януковіча-хАзяйствЄнніка гАлАсАвалі, потім за вАлодЬЮ "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 5712
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Лучше пешком ходить чем в таком дурдоме участвовать
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Сколько там в Николаеве голосовали за малороссию ? Сами за него проголосовали и сами же не хотят исполнять его приказы
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Миколаїв - за Зеленського 85,52%. Тобто всі ці пенси - обрали собі таке життя.
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Ще до карантину, коли потепліло було. Іду з роботи, біля підїзду як завжди сидять... "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 3145 Проходжу, чую недовольні, говорять про комуналку та т.і. Прохожу мимо, кажу, Шо януковича чи симоненка ждите? "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 3145 Притихли. Можу тільки здогадуватись, шо за разгАвор був після моєї репліки...
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вони нічого не зрозуміли. мабуть обговорювали потім, що і дійсно непогано б януковича або симоненка, а ще краще вітренчиху
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Як пояснити пенсіонеру, що якщо повернути ссср - йонг все одно не встане. "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 5594
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тому нехай сидять, скоріше закінчать пердіть у цьому світі.
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они тупые и не видят связи , плюс точно так же в 2014 пенсиАнеры под БМП наши кидались. Зомбье.Мозги в желудке
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Скоро така розпочнеться усюди, хіба що робитимуть це не пенсіонери... "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 3777
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та ну. парковки для лічних лисапетов на период карантина сделают бесплатными і нарід заспокоїться.
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а шо. пойдут путём запада. парковки личного транспорта на период карантина сделали бесплатными.
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Пенсіонери штурмують маршрутку.)))

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Відмініть пільговий проїзд на час карантину, пенсів-мандрівників від нєхір дєлать зразу не стане
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Убирайте льготы нахрен, шоб оно не поздыхало останавливают экономику, а оно больше всех прется за скидкой в 1 грн за тонну гречки.
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для начала разбегутся медсёстры... потом водители...
и всё потому, что померла одна бабушка, у которой помимо короны было диагнозов 5 толстых томов мелким шрифтом! да здравствует мудрый зе и 73%! "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 3301
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Последнее предложение выпадает по общему смыслу. А в целом согласен))
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Очень многие (не все) пенсионеры ПРОСТО ТАК катаются. Им влом дома сидеть. Придумывают сотни "неотложных" дел или встреч. И с самого утра занимают места в транспорте.
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Такие есть. Это не многие. Много больных, которые никуда не ездят. Я понимаю, шо либерально-петрушинская общественность хочет, чтобы пенсионеры исчезли.
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Дай Бог тебе просто доработать жизнь до их возраста.
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та я сотни раз наблюдал как едут 1 остановку, причем не с палками и костылями
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Молода була- дурна була,стара стала- дурнішою стала... Це,власне, приказка така народна.
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Пенсы - надежда и опора любого популиста.

Так что не стесняемся "благодарить" пенсов за их выбор. Сейчас для этого есть все условия и возможности.
Хотите помочь какому-нить одинокому пенсионеру?
Вспомните, что на выборах он вышвырнул в помойку ближайшие 5 лет жизни в Украине и может быть это желание у вас пройдет.
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Ага-ага.. Ви там екзит-полів "хто голосував за Зеленського" хоча би глянули...
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На час карантину пенсіонерів треба ПОЗБАВИТИ пільгового проїзду. Це збереже їм життя і розвантажить громадський транспорт (можна тоді і метро відновити!)...
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Пхаються кудись ті пенсіонери, хай дома сидять під час карантину!
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Самі ж себе на небезпеку наражають... Гадаю, в Миколаєві Фора чи АТБ - в пішій доступності... В Києві - так точно!
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вас отвезет говнопрезидент на Тесле
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В нього не Тесла, Тесла до Богдана, з яким вони розійшлися вже)) В Зе задекларовані значно дорожчі Range Rover і Mercedes S-Class...
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Пенсіонери,це страшна і неконтрольована сила. "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 7978
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ох і дибіли. законопатьте місце водія, щоб до нього ніхто з пасажирів не міг дотронутися, щоб він не продавав квитки, нехай одягне медрукавички. це не обов"язок водія заставляти смертників дотримуватися беспечної дистанції!!!! це вибір сами смертників сідати чи ні у забитий бус і обмінюватися бацилами. просто водій має право не брати участі в цій консервній банці.
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юо у нього інструкція від дебільного роботодавця, а у роботодавця від дибільної влади. тому він і вийшов.
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приезжает говнополиция где людей больше 10 ..и успешно заразившись везут вирус другим больше 10 ) ...
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надеюсь зебуины жмурятся от счастья. уроды вонючие! что вы наделали?
Рошен выделил деньги на ИВЛ для первой клинической больницы Киева. А что же сделал "95 квартал"? где вообще эти великие клоуны и сатиры?
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А 95 квартал эти ИВЛ продадут в Германию! Маски ведь уже продали!
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После того, как в италии мужики подрались из-за последней пачки туалетной бумаги - это вообще мелочи.
Глупые решения ведут к глупым ситуациям. Перзиент из смартфона.
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"мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров..."
А если потом выйдет постановление Кабинета Министров что перед посадкой в автобус надо подолбиться в жопу с водителем автобуса, - эти водители тоже будут оправдываться "постановлениями"?
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Друзья... это только начало. Сериал "Ходячие мертвецы" нам сказкой покажется. 73% тех кто добрался до избирательных участков проголосовали за клоуна-малороса которого просто в говносереале покрутили. Вопрос, как вы думаете, мозг у большенства есть? Они не на такое способны. И родынх с говном сожрут. А тут чужой им человек, видетели не захотел ради этих крыс себя опасности подвергать. Хорошо хоть его вместе с трамваем не сожгли под хор пения московитских попов.
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Эти зомбопенсы - избиратели зебуина оманского или бойка кремлевского
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Дурацкое распоряжение про 10 человек в трамвае!
Водители и кондукторы - идиоты-исполнители такого дурацкого распоряжения.
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Вот-вот, я об этом тоже спросил чуть ниже. Может быть, в регионах решили перестраховатсья и приравняли трмавай к маршрутке?
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У 73% випадків старість приходить одна.
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С кєм нє бивает!? Главное что баригу скінулі. Тєпєрь би дождацца когда посодют.
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С должников потом никуя не возьмешь,сейчас то не платят...
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Електорат ЗАЖопу. А може плюнути на той карантин - Корона ПАЛИ!
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так вроде голландцы так и решили. посчитали, и поняли, что всё это мартышкин труд
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Почему 10? Я читал, что в маршрутке лимит таки да 10, но в трамваях, тролейбусах, автобусах - 20. Или это только в Киеве, а в Других регионах решили перестраховаться?
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Да закройте уже этих пенсионеров по домам или хотябы сделайте проезд им платным, как в Черновцах! Предприниматели сидят по домам, а пенсионеры разъезжают. Это ж потенциальные самоубийцы. Они первыми заболеют, потребуют ИВЛ , потом когда начнется массовое поступление больных второй волной, молодым не будет ИВЛ. Будет вторая Италия.
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Полисапедил только что по Нюрнбергу...
Колясочных деток выгуливают массово. Подростков почти не видно. Автобусные водилы огорожены от салона со второго ряда сидений. Транспорт полупустой, движение в Городе, как-то свободней стало. Похоже, что многим дали отпуска и те, с детьми укатили на дачи, или на сэла к родственникам ?
На вокзале людей совсем мало, токо алкаши и бомжи социально контактируют, как всегда.
Заехал в самый дорогой супермаркет EDEKA -- я там скупаюсь обычно -- хотел драников замороженных купить. Фиг вам! Можно смело сказать, что трети товаров на полках не хватает. Даже молока нет. Продавщица сказала, что с утра весь ночной завоз размели. Меркель послухали... Так шо, богатые тоже совки дурные. *)

200 метров по той же улице, самый дешёвый магазин -- там всё и купил и там всё есть, кроме бумаги в рулонах.
В Центре, половина бутиков не работает, пищевые точки любых форматов, открыты и пассажиры сидят на улице -- пиво, кофе, соки воды, мороженое... кайн проблем.
На центральной площади "колхозный рынок" поставили -- народу немного, но ещё ж не вечер.
Колечко Желаний на фонтане, никто не крутит -- уникально! Обычно очередь стоит, но из туристов, которых нет.

Мне с работы вчера звонили, спрашивали, выйду ли в понедельник в рейс? Сказал, что выйду...
...едут на том, хто везёт... *)
Отака актуальность на местах...
Не болейте! -- паникой, граждане.
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Да закройте уже этих пенсионеров по домам или хотя бы сделайте проезд им платным, как в Черновцах! Предприниматели сидят по домам, а пенсионеры разъезжают. Это ж потенциальные самоубийцы. Они первыми заболеют, потребуют ИВЛ , потом когда начнется массовое поступление больных второй волной, молодым не будет ИВЛ. Будет вторая Италия.
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когда эти пенсы начнут массово дохнуть-сразу всё стабилизируется...у нас такой народ. пока граблями по **..лу не получит - не дойдёт. Самые упоратые националисты счас знаете кто?? Неа..не львовяне - донбасс который в 2014-2015 уехал на подконтрольную...Они успели увидеть русский мир во всей красе но ещё не промыли мозги рф телевизором...а кричали ж расия братья итд...так и это
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Животные, плоды сталинской селекции. Ничего вирус приберет этот мусор
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На ветке одни мрази. Вы упыри что построили, всё что вы имеете построили они. А теперь вы им смерти желаете. Ублюдки.
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