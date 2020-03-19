 "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ. Об этом "Преступности.НЕТ" рассказал директор КП "Николаевэлектротранс", депутат Владимир Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.

— Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.

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По его словам, разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит.

— Он вышел, они на него набросились, подергали его. (…) Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста. Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники, - сказал директор КП.

В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.

— Мы сейчас добавим немного троллейбусов, где-то их будет под пятьдесят вместо сорока трех, с понедельника пойдет больше. И трамваи мы завтра дополнительно пустим. (…) Будем делать короткие промежутки по времени, трамваи будут ходить от Фонтана до Военной, а другое направление – это от промзоны, "Зоря" особенно, будут идти от Военной до Широкобальского разворота через "Зорю". Но мы все равно будем выполнять постановление Кабмина и возить не более десяти человек, - рассказал Владимир Евтушенко.

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Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваем и троллейбусов дезинфицируются.

— Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, все это происходит, - добавил Евтушенко.