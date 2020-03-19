 "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ. Об этом "Преступности.НЕТ" рассказал директор КП "Николаевэлектротранс", депутат Владимир Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
Как выяснилось, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.
— Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.
По его словам, разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит.
— Он вышел, они на него набросились, подергали его. (…) Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста. Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники, - сказал директор КП.
В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.
— Мы сейчас добавим немного троллейбусов, где-то их будет под пятьдесят вместо сорока трех, с понедельника пойдет больше. И трамваи мы завтра дополнительно пустим. (…) Будем делать короткие промежутки по времени, трамваи будут ходить от Фонтана до Военной, а другое направление – это от промзоны, "Зоря" особенно, будут идти от Военной до Широкобальского разворота через "Зорю". Но мы все равно будем выполнять постановление Кабмина и возить не более десяти человек, - рассказал Владимир Евтушенко.
Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваем и троллейбусов дезинфицируются.
— Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, все это происходит, - добавил Евтушенко.
Но до зебилов все таки не доходит, что тупые действия вислюка и Ко НЕ только в карантине - но и во ВСЕМ остальном "управлении" государстве...
казалось бы - возьми лучшее от уже наработаеннного на Западе и в Китае - и примени, не разрушая.. а нет - "некогда думать стратегически!"(с)зеленский
Гниение мысли.
Вывод - отсутствие метро создает излишние риски распространения заболевания.
Кіздіти... не мішки носити !
Т.к. это будет выбор водителя, а законы и правила это уже дело второстепенное.
C вероятностью 90%
Прямиком в крематорий их по минимальному тарифу
Снимай нагрузку с экономики
пусть скажут спасибо Зеленскому
и всё потому, что померла одна бабушка, у которой помимо короны было диагнозов 5 толстых томов мелким шрифтом! да здравствует мудрый зе и 73%!
Так что не стесняемся "благодарить" пенсов за их выбор. Сейчас для этого есть все условия и возможности.
Хотите помочь какому-нить одинокому пенсионеру?
Вспомните, что на выборах он вышвырнул в помойку ближайшие 5 лет жизни в Украине и может быть это желание у вас пройдет.
Рошен выделил деньги на ИВЛ для первой клинической больницы Киева. А что же сделал "95 квартал"? где вообще эти великие клоуны и сатиры?
Глупые решения ведут к глупым ситуациям. Перзиент из смартфона.
А если потом выйдет постановление Кабинета Министров что перед посадкой в автобус надо подолбиться в жопу с водителем автобуса, - эти водители тоже будут оправдываться "постановлениями"?
Водители и кондукторы - идиоты-исполнители такого дурацкого распоряжения.
Колясочных деток выгуливают массово. Подростков почти не видно. Автобусные водилы огорожены от салона со второго ряда сидений. Транспорт полупустой, движение в Городе, как-то свободней стало. Похоже, что многим дали отпуска и те, с детьми укатили на дачи, или на сэла к родственникам ?
На вокзале людей совсем мало, токо алкаши и бомжи социально контактируют, как всегда.
Заехал в самый дорогой супермаркет EDEKA -- я там скупаюсь обычно -- хотел драников замороженных купить. Фиг вам! Можно смело сказать, что трети товаров на полках не хватает. Даже молока нет. Продавщица сказала, что с утра весь ночной завоз размели. Меркель послухали... Так шо, богатые тоже совки дурные. *)
200 метров по той же улице, самый дешёвый магазин -- там всё и купил и там всё есть, кроме бумаги в рулонах.
В Центре, половина бутиков не работает, пищевые точки любых форматов, открыты и пассажиры сидят на улице -- пиво, кофе, соки воды, мороженое... кайн проблем.
На центральной площади "колхозный рынок" поставили -- народу немного, но ещё ж не вечер.
Колечко Желаний на фонтане, никто не крутит -- уникально! Обычно очередь стоит, но из туристов, которых нет.
Мне с работы вчера звонили, спрашивали, выйду ли в понедельник в рейс? Сказал, что выйду...
...едут на том, хто везёт... *)
Отака актуальность на местах...
Не болейте! -- паникой, граждане.