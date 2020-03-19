EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  641  8
Материалы по теме:
Все про:ипотека (93) карантин (531) Минюст (1489) коммунальные услуги (297)

 Должников по коммуналке и ипотеке не будут трогать еще месяц после карантина, - Минюст

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут принудительно выселять людей за коммунальные долги и взиматься ипотечные задолженности.

Об этом "Укринформу" сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, информирует Цензор.НЕТ.

"На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут выполнять решение о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскания по ипотечным долгам", - сказал Миненко.

Он пояснил, что соответствующие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Верховной Радой Украины и подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение. ВИДЕО

В то же время Миненко напомнил, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничение: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.

"Первый - если у должника есть другое жилье. Второй - если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 000 гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста одной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", - пояснил Миненко.

Он отметил, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас рассматриваем дела только в порядке письменного производства, без участия сторон в заседании, - Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3182800
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зря. Очень зря. Вот какраз во время эпидемии и надо присылать коллекторов и судебных исполнителей.
Я бы еще и в медицинском обслуживании должникам отказывал. Должников по коммуналке и ипотеке не будут трогать еще месяц после карантина, - Минюст - Цензор.НЕТ 8324

Тупые нищеброды должны оплатить свой ЗЕ-выбор сполна.
 показать весь комментарий
 
 
Чьото кажецца, что нєкоториє хітрожопиє співгомадяни будут каждую неделю в церкви ставить свєчкі во здравіє коронавіруса.
 показать весь комментарий
 
гасите долг переодически частями и никто вас не тронет не выселит
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх