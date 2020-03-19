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 В Харькове госпитализированы 22 человека с подозрением на коронавирус

В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 22 человека. Подтвержденного случая пока нет.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.

"Данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов", - написал Кернес.

По его словам, все медучереждения переведены в состояние готовности.

В Харькове госпитализированы 22 человека с подозрением на коронавирус 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182799
 
 
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Харьковский махровый совок в опасности!
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ну вот и в Харьков вернулись "ншилюди"...
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Економ варіант захистного костюма: Дощовик, що вдівається через голову + водолазна маска+ респиратор.
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Сраный грипп возвели в чуму! Это ***** явно кто-то замутил...
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страх-это не когда страшно, а когда боюсь!
"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
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Хренасе, у нас ця хелси ми вже два роки працює.
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А українофоб не хотів закривати метро, його призвіще кернес.
Де не нього справа?
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