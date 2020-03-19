 В Харькове госпитализированы 22 человека с подозрением на коронавирус

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.
"Данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов", - написал Кернес.
По его словам, все медучереждения переведены в состояние готовности.
"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
Де не нього справа?