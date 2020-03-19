 В Харькове госпитализированы 22 человека с подозрением на коронавирус

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.

"Данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов", - написал Кернес.

По его словам, все медучереждения переведены в состояние готовности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии. ВИДЕО