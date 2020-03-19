 В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.