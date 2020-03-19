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 Политика Украины
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 В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом

В четверг, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в г.. Киеве, еще один - в Житомире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3182798
 
 
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там ще його сестра захворіла і вони з Київської області, а в статистиці про це ані слова...
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Скорее всего пенсионер которого отправили в Военный Госпиталь. Вчера про него писали.
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Правильно говорят: -Яка у нас зараз ситуація з короновірусом? - Поки немає тестів - все ок!
В реалиях ,думаю, у нас в десятках тысяч, а может в сотнях или миллион. То ли еще будет. Только зачем эта паника? От него не убежишь. И не нужно рассказывать за какие то единичные случаи. Полный абсурд
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Правильно написали, що зафіксовано. А скільки їх не зафіктовано? Страшно, що буде при такій організації.
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