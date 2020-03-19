 В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.
В реалиях ,думаю, у нас в десятках тысяч, а может в сотнях или миллион. То ли еще будет. Только зачем эта паника? От него не убежишь. И не нужно рассказывать за какие то единичные случаи. Полный абсурд