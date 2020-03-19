 Междугородное железнодорожное сообщение на Киевщине прекращено до 3 апреля, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил врио председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал он.

Как отметил директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что сполудня 18 марта "Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

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