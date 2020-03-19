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 Общество, Здоровье
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 Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал транспортные компании организовать развозку медицинских работников во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает .пресс-служба Минздрава

"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - отметил Емец. 

"Министерство здравоохранения Украины рекомендует транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорится в обращении министра.

Емец также призвал украинцев не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия, - глава Минздрава Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3182794
 
 
 Топ комментарии
 
у нас глава Минздрава клинический дебил.
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Маршрутки - я вас призываю .. Едем - раз, два !
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Не задавайте таких питань людям, які тільки учаться. Краще дайте їм ще 100 днів.
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Маршрутки - я вас призываю .. Едем - раз, два !
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Огласите весь список транспорта автопарков Кабинета Министров, Рады и, не побоюсь этого слова, Офиса Президента
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у нас глава Минздрава клинический дебил.
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Так звичайно. Але тільки кишені ширше відкрийте.
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А чого це він закликає - хай зеля наказ видасть, та й по-всьому... Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина - Цензор.НЕТ 6615
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
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А та половина пасажирів що налякана - ще любить зелю?
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В ВР, КМДА, МВД и прочих есть автопарк. Слабо обеспечить людей транспортом?
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Довольно странное заявление.
А профильному министерству, слабо организовать?
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Нехай призове трохи мізків у віслючу голову свого боса.
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Не совершай классическую ошибку всех умников: не думай, что нет людей умнее тебя. Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина - Цензор.НЕТ 1149
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А им низзя или он не понимает тому что
врач смерть
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А що там Сивоха? Вже здриснув в Лугандон? Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина - Цензор.НЕТ 9895
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Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина....А держава виділила під це фінансування? Чи ви, ублюдки, знову хочете виїхати на волонтерах і добровольцях, яких ви садите в тюрми.
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Воно якесь хворе. Це що сусідку до райцентру підвезти ? Хто буде фінансувати ?
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Не задавайте таких питань людям, які тільки учаться. Краще дайте їм ще 100 днів.
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Та я то може і дам , а от люди на місцях хз ..
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Меня убивает вот эти обращених ублюдочных чинуш - "мы призываем" ..ты , генетический мусор, должен был бы выйти и сказать - УЖЕ организована доставка всех сотрудников.
Задействовано такое то количество техники и т.д. И по мере поступления заявок в течении 10ч.(к примеру) будет осуществленна доставка людей по новым маршрутам

Ваше ублюдочное нытье засуньте себе в анус.
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КАКАЯ однако скорость мысли и принятия решения! Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина - Цензор.НЕТ 2020
Каждное утро на Европейской площади в сторону ВР проезжает БАТАЛЬОН нацгвардии. бубочку охранять. Так вы направте эти бронированные КРАЗы по маршрутам для подвоза врачей, а бубочку ни кто не тронет. Как говорится, - не тронь говно, вонять не будет. Оно само засохнет. Со временем. Ежели конечно не накосячит с капитуляцией.
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ГовноМинистр емец, ты испольнительная власть ..ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ...ты должен делать, а не по ТВ призывать, говно.
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Економ варіант захистного костюма: Дощовик, що вдівається через голову + водолазна маска+ респиратор.
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Министр смерть иди в отставку у тебя нет мышления, совок закончился давно.
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Я одного не понимаю , как этот зоопарк проник во власть.
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Эээ... С какого транспортные компании "должны" что-то организовывать?
У Больницы есть потребность в развозке - заключает договор с транспортной компанией, платит денежки и - вперед.
Власть должна была предусмотреть средства на эти и другие траты, перед тем как объявлять карантин.
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