 Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает .пресс-служба Минздрава
"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - отметил Емец.
"Министерство здравоохранения Украины рекомендует транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорится в обращении министра.
Емец также призвал украинцев не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности.
Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
А профильному министерству, слабо организовать?
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Різні карантини Європи: кожна країна ЄС по-своєму бореться з коронавірусом
Задействовано такое то количество техники и т.д. И по мере поступления заявок в течении 10ч.(к примеру) будет осуществленна доставка людей по новым маршрутам
Ваше ублюдочное нытье засуньте себе в анус.
Каждное утро на Европейской площади в сторону ВР проезжает БАТАЛЬОН нацгвардии. бубочку охранять. Так вы направте эти бронированные КРАЗы по маршрутам для подвоза врачей, а бубочку ни кто не тронет. Как говорится, - не тронь говно, вонять не будет. Оно само засохнет. Со временем. Ежели конечно не накосячит с капитуляцией.
У Больницы есть потребность в развозке - заключает договор с транспортной компанией, платит денежки и - вперед.
Власть должна была предусмотреть средства на эти и другие траты, перед тем как объявлять карантин.