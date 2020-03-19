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 Общество, За рубежом
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Все про:Египет (696) карантин (531) МИД (5380) COVID-19 (1284) Микитенко Евгений (1)

 По состоянию на сегодня в Египте остаются 11 478 украинских туристов, всех доставят домой, - посол Украины Микитенко

По состоянию на сегодня в Египте остаются 11,4 тысячи украинских туристов, а также около 4 тысяч граждан Украины, постоянно проживающих в этой стране.

Об этом в мини-интервью Цензор.НЕТ рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

По его словам, Украина туристов вывозит начиная с 15 марта.

"По состоянию на 12:00 по киевскому времени в Египте остается 11 478 украинских туристов, в городах Шарм-эль-Шейх и Хургада...
Большинство туристов, которые сейчас возвращаются, уже имеют оплаченные обратные билеты. То есть никто ничего не доплачивает.

Во-вторых, сегодня в 12:00 дня, то есть 3 часа назад, было закрыто авиапространство над Египтом. Слава Богу, мы имеем разрешение прибытия в Шарм и Хургаду наших чартерных рейсов, только за туристами. Это означает, что самолет должен прилететь пустым и улететь в Украину с пассажирами, исключительно украинскими гражданами.

Но вместе с тем, по нашим данным, кроме этих туристов в Египте находится около 4 тысяч украинских граждан. Большинство из них - это люди, которые работают здесь. Также много женщин, которые замужем за египтянами и имеют общих детей. Я призываю украинцев следить за информацией от посольства. Пусть люди чаще заходят на Фейсбук-страницу посольства Украины в Египте, на наш сайт, и, конечно, на сайт МИД Украины. Там есть вся информация, люди, которые хотели бы улететь в Украину, могут записаться в системе "Друг". Мы формируем списки этих людей. Затем заказывать чартерные рейсы, однако скорее всего, это уже будет за счет тех, кто будет улетать", - сообщил дипломат.

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Также Микитенко напомнил, что сейчас в Египте карантин отбывают 830 украинцев - частично в отелях Шарма и частично в отелях Хургады.

"Все они сдают анализы. По данным египетских врачей, все они здоровы. Для них выделяются отдельные чартерные самолеты и в течение нескольких дней, я думаю, они будут доставлены в Украину".

Полное интервью с послом Евгением Микитенко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3182792
 
 
 Топ комментарии
 
Ненадо спешить, пусть уставшый и измученный нарид как следует атдахньот.
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Война с стране,а мы туристов-месяц собрать не можем.Уставших от войны.
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Ні! Треба піднімати тарифи та ціни! Ти ба як роз'їздилися закордонами!
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Ви што!!!??? Ані же не для етово голосовалі за Голобородька!
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Ненадо спешить, пусть уставшый и измученный нарид как следует атдахньот.
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Война с стране,а мы туристов-месяц собрать не можем.Уставших от войны.
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И не кажы. А шо пеца в этом году на мальдивы не слетал?
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Не чіпайте - хай відпочивають, бо "устали от войны" та й приїхали ж тільки останніми рейсами... По состоянию на сегодня в Египте остаются 11 478 украинских туристов, всех доставят домой, - посол Украины Микитенко - Цензор.НЕТ 2325
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Ні, ну це вже ні в які ворота не лізе!
Я ввечері збираюся зависнути на Борщагівці, то уряд планує якось мене повернути зранку на Лівий берег?????
Обіцяю залягти на добровільну обсервацію
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дебилы и жлобье уехало отдыхать, когда уже все знали про опасность, но ведь деньга заплочена, а теперь нечисть заразную будут свозить
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ого!!!
свыше сорока самолётов будет???

кто плательщик??????????
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