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 Политика Украины, Здоровье
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 В Ивано-Франковской области 12 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА

В Ивано-Франковской области на сегодня количество пациентов с подозрением на коронавирус возросло до 12.

Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, по состоянию на 14 часов, в Ивано-Франковской области 12 случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию, медики ожидают результаты анализов, которые отправили в Киев.

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Федоров отметил, что до конца дня также должны быть результаты анализов на коронавирус 56-летней женщины, которая умерла 17 марта в областной инфекционной больнице.

"В настоящее время в Киевском лабораторном центре еще происходит исследования биоматериалов. К концу дня мы проинформируем жителей Прикарпатья о результатах", - сказал чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3182791
 
 
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Вам, же, чиновникам-тупиам говорили, что измерение термометра все равно пропустит вирус, вам же говорили, что всех прибывающих нужнно на карантин в чисто поле на 14 дней... наслаждайтесь многосериным новым кварталом... впрочем, есть все шансы присоединиться к труппе и стать участником этого сериала, просто запхнувшись в переполненный автобус или трамвай...
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Почали інтенсивно звозити всіх, ось і результат, кожен день з'являються все нові випадки вірусу, а ще + інкубаційний період...країна захлинеться.
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