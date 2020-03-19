 НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные НБУ.
Курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 грн за 1 доллар.
На 20 марта НБУ установил курс доллара на уровне 27,8025 грн за 1 доллар, что на 54 копейки выше.
Также на 30 копеек поднят и курс евро.
29,7936 за 1 евро по состоянию на сегодня, а на 20 марта установлен курс 30,0934 грн.
- Да ничего. Я бы и подержала.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/19/bwyp-koronavirus-otpravit-strany-s-razvivayuschejsya-ekonomikoj-v-retsessiyu-k-seredi.html
Коллапс рынках во втором квартале, Центральной и Восточной Европы 15-17%
При лучшем сценарии нас ждет снижение гривны 36 грн. за 1$, худшем 43-50 грн.