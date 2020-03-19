 НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные НБУ.

Курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 грн за 1 доллар.

На 20 марта НБУ установил курс доллара на уровне 27,8025 грн за 1 доллар, что на 54 копейки выше.

Также на 30 копеек поднят и курс евро.

29,7936 за 1 евро по состоянию на сегодня, а на 20 марта установлен курс 30,0934 грн.

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