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 Экономика
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Все про:доллар (1529) евро (423) курс (2071) НБУ (4588)

 НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки

Национальный банк Украины повысил курс доллара США до 27,80 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные НБУ.

Курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 грн за 1 доллар. 

На 20 марта НБУ установил курс доллара на уровне 27,8025 грн за 1 доллар, что на 54 копейки выше.

Также на 30 копеек поднят и курс евро. 

29,7936 за 1 евро по состоянию на сегодня, а на 20 марта установлен курс 30,0934 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3182789
 
 
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так віслючок же казав, що бажає 36,6! Чекаємо, він же обіцянки виконує! дякуюдужедякуюдякую..
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- Давайте сюда деньги, чего вам их в руках держать!
- Да ничего. Я бы и подержала. НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки - Цензор.НЕТ 9178
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это мыролюбная многослойная реформа.
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Сколько еще тебе Порох гадить будет？
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Самое забавное, зюзя и его 73% так и думают.
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Молодець! Виконав обіцянку та повернув заробітчан додому! Зараз ніхто грші висилати з Польші не буде і долляр буде коштувати 40!
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У случайного президента Зелюковича в принципе отсутствует даже базовое понимание того, как работает экономика. Оно только мычать и кривляться по сценарию умеет.
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Если в ЕС кризис какого тогда евро не падает к золоту или хлеб не дорожает ..А мы хлебушек не продаем за доллары ?
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Коронавирус отправит страны с развивающейся экономикой в ​​рецессию к середине года - JPMorgan

http://www.profinance.ru/news/2020/03/19/bwyp-koronavirus-otpravit-strany-s-razvivayuschejsya-ekonomikoj-v-retsessiyu-k-seredi.html

Коллапс рынках во втором квартале, Центральной и Восточной Европы 15-17%

При лучшем сценарии нас ждет снижение гривны 36 грн. за 1$, худшем 43-50 грн.
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Бубочка не мог долго расстраивать Путлера тем, что гривна падает медленнее *****.
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