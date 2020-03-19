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 Политика Украины
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 МОЗ запустит интерактивную карту больниц для быстрой госпитализации больных COVID-19

В ближайшее время Минздрав Украины запустит интерактивную карту, где в онлайн-режиме можно будет увидеть, где освобождаются места и перепрофилируются больницы, которые в первую очередь будут принимать больных COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы четко разработали алгоритм оказания медицинской помощи, анализируя сценарии развития вспышки коронавирусной инфекции в Италии, опираясь на наши стандарты, рекомендации ВОЗ и лучшие медицинские практики других стран. Мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно в условиях самоизоляции. Для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях, будет разработана карта, которая будет четко показывать бригаде скорой помощи, в какой больнице на сегодняшний день есть свободная кровать, обеспеченная всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь", - сообщил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182788
 
 
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