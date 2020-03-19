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 Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила о необходимости разработки нового современного положения о дистанционной форме обучения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Мы понимаем как Министерство образования и науки, что на сегодняшний день приоритетом для нас, безусловно, остается имплементация закона о полном общем среднем образовании. Но тоже очень важно - обновить и разработать, наконец, новое современное положение о дистанционной форме обучения", - отметила Мандзий.

Она добавила, что действующее положение о дистанционной форме обучения не отвечает современным потребностям и требованиям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182787
 
 
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многие в образовании и так уже давно работают дистанционно. єто даже еффективнее чем стадо с пастухом в замкнутом пространстве классной комнатьі.
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Что творится по миру... кошмар! А я думал что вирус - это утка.
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та вже не потрібно, все рівно до вересня вже ніякого навчання не буде, хоч би в вересні почалось..
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драстє, вірус навпаки робить волшебний пєднєль у напрямку дистанційного навчання. Он німецьки вчилки вже зума сходять без навяності "тваринок для штазі-дресури".
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все, що потрібно, давно розроблено
чого навчитися, що подивитися, не виходячи з карантину - http://litakcent.com/2020/03/17/kultura-onlayn-shho-podivitisya-v-umovah-karantinu-dopovnyuyetsya/
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А шо такое? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 8858
Идёт 10 месяц а диджитализации всё ещё нет? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 6081 Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 3555
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Мда. Головне розробити положення про дистанційне навчання Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 6878
А положення про положення?
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что там разрабатывать, у нас все школы за день перешли на дистационное
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Та краще взагалі не вчитися.І ніяких проблем не буде.
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