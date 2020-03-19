 Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Мы понимаем как Министерство образования и науки, что на сегодняшний день приоритетом для нас, безусловно, остается имплементация закона о полном общем среднем образовании. Но тоже очень важно - обновить и разработать, наконец, новое современное положение о дистанционной форме обучения", - отметила Мандзий.

Она добавила, что действующее положение о дистанционной форме обучения не отвечает современным потребностям и требованиям.

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