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 Политика Украины
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 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет

Городской совет Ужгорода принял решение приостановить работу общественного транспорта с пятницы, 20 марта, для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

"Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят", - сообщил горсовет Ужгорода в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, поручено обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

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Кроме того, с четверга в Ужгороде через громкоговорители на автомобилях патрульная полиция города будет предупреждать жителей о карантине, угрозе распространения коронавируса и чтобы без необходимости не выходили из дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3182786
 
 
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а жрать людям что? Как в 33м будут морить голодом?
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эпидемия маразма продолжается. интересно, сколько людей уже убили мууудрые меры зелёных фашистов! С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 814
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маршрутка - 10 пассажиров, троллейбус - 10 пассажиров и трамвай 10 пассажиров. Почему 10, а не 5, 12, 20 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 1506? Откуда это число пассажиров зебилы высосали? ИДИОТЫ. да на остановках уже больше людей толпятся и все на нервах
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Посадочных мест в любом тамвае и тролейбусе больше, нежели 10. Сколько? 20? 30? Так почему не перевозить столько, сколько кресел? И да... льготный проезд нужно убрать. Хочешь ехать - плати, как все. А не очень то и нужно... сиди дома.
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Видать попы не правильно побрызгали.
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Ужгород сравнительно небольшой город. Отсутствие общественного транспорта это плохо, но для города не смертельно. Другое дело города миллионники. Там уже сейчас на остановках драки А про Кр. Рог и разговора нет - длина города 126 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 5509 км
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Перестать стрелять,перестать ездить,любить кремлевских мудаков,особенно Вальку Полстакана и Вальку Терешкову,плешивового не надо,неправильно поймут.
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Голосовавшим за шута, желаю и жрать в смартфоне С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 5872
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Та Ужгород - то такое. Вот если Киев, Харьков, Одесса и так далее остановят...
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