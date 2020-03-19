 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет

"Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят", - сообщил горсовет Ужгорода в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, поручено обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

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Кроме того, с четверга в Ужгороде через громкоговорители на автомобилях патрульная полиция города будет предупреждать жителей о карантине, угрозе распространения коронавируса и чтобы без необходимости не выходили из дома.