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Все про:Высший совет правосудия (327) ВККСУ (417) Маловацкий Алексей (3)

 Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий

Высший совет правосудия разрабатывает предложения для закона о Высшей квалификационной комиссии судей, их направят Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы ВСП Алексей Маловацкий.

"Конституционный суд отменил норму закона по поводу того, что членов ВККС должно быть 12. Их должно быть 15, как было предусмотрено ранее. Это означает, что условия конкурса нужно пересматривать, - рассказал он.

"Высший совет правосудия уже принял решение о том, что конкурс по избранию членов ВККС не состоялся. Теперь депутаты должны принять закон, которым будет урегулирован новый порядок создания этой комиссии. Без нового закона ничего не будет двигаться вперед", - пояснил Маловацкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судьи должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса, а об этом обязаны позаботиться власти на местах, - замглавы ВСП Маловацкий

По его словам, подготовка предложений, которые нарабатывает ВСП, находится на финальной стадии.

"Мы свои предложения уже на этой неделе завершим отрабатывать и направим в адрес главы государства и Верховной Рады, чтобы инициировать этот процесс. Нельзя ждать дальше. В стране уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС не назначаются судьи, так не может быть", - сказал Маловацкий.

Также на Цензор.НЕТ: Сформировать новый состав Высшей квалифкомиссии судей можно только после изменения законов: международные эксперты отказались от участия в конкурсной комиссии, - ВСП

Также ВСП, по словам Маловацкого, подготовил ряд предложений, которые касаются урегулирования ситуации с Верховным судом и Верховным судом Украины.

Напомним, в феврале текущего года Конституционный Суд вынес решение, которым признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины. Теперь нужно решить, как быть с судьями, которые там остались.

Источник: https://censor.net.ua/n3182783
 
 
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Так, це зараз в Україні найбільша, ***, проблема! Та якби ті шо є зараз сюдді повиздихали до завтра, ніхто б і не помітив!
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Петьо мучив ту суд. реформу і вона здулася, тепер нова команда мучить і не знає, що робить.
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Отож! Реформувати бордель в монастир - марна справа. Треба починати з нуля
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то такэ. судьи преходящие. колядувальныки. тут вот крокодил не ловится, не растёт кокос!
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Эту свинью вместе со Львовами, да что там - всей ВРП, давно пора на покой отправить без права занимать любые должности лет 10.
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Судья Высшего хозяйственного. Взяточник и мудак. Хотя в ВРП, судя по их деятельности, других и не набирали
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судей надо выбирать
а не назначать всяких поддонков
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может коронавирус с этим сословием в мантиях справится , достала эта банда нахлебников сидеть на шее народа Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 2774
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