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 Требовать присутствия учителей и воспитателей на работе во время карантина - недопустимо, - Минобразования

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий подчеркивает недопустимость требовать присутствия учителей в школе во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила во время брифинга.

"Очень важно на сегодняшний день не требовать, уважаемые руководители, присутствия учителей в школе во время карантина. Подчеркиваю: не требуйте присутствия работников во время карантина. Установите гибкий график работы, предусмотрите индивидуальный план самообразования учителя", - отметила Мандзий.

Она добавила, что это позволит в дальнейшем избежать вопросов от органов, которые могут прийти и проверить работу руководителей учреждений.

Заместитель министра отметила, что призыв не требовать присутствия на работе касается не только учителей, но и воспитателей учреждений дошкольного образования.

"Технический персонал переводим в режим дежурства, обеспечения жизнедеятельности заведения... Но, если нет необходимости, не заставляйте работников просто присутствовать на работе. Это не то время, когда есть такая необходимость", - добавила Мандзий.

Относительно школьной документации, в частности школьных журналов, которые необходимо заполнять при проведении дистанционного обучения, она отметила, что завершение заполнения школьной документации необходимо перенести на время окончания эпидемической ситуации. Мандзий также считает, что нынешние обстоятельства - это возможность для учителей улучшить свои цифровые навыки или приобрести их.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182781
 
 
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