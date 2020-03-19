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 Политика Украины
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 16 тыс. медицинских масок переданы Объединенным силам

Для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения Объединенных сил организовано снабжение медицинскими масками, защитной одеждой, оборудованием и средствами для дезинфекции, лекарственными средствами, быстрыми лабораторными тестами для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратурой и приборами для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам передано 16 000 медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций.

Также сообщается, что сегодня в составе Объединенных сил есть 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

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На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано.

16 тыс. медицинских масок переданы Объединенным силам 01
16 тыс. медицинских масок переданы Объединенным силам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182779
 
 
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Делается вид бурной деятельности, вот и все. У медиков нет защитных костюмов, в аптеках нет масок и спирта. Ничего нет, есть только морда Зеленского во весь экран!
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Это каких же? Одноразовых? И на сколько - на два часа?
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Капля в море необходимого количества...
Зеленое стадо в своем репертуаре...показуха в турборежиме..
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Где миллионы масок из госерезерва которые должны раздаваться населению бесплатно?
Зеленое стадо морадеры...наживаются на жизнях людей...
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Учитывая, что маски одноразовые, этого на пару дней хватит.
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