 16 тыс. медицинских масок переданы Объединенным силам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам передано 16 000 медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций.

Также сообщается, что сегодня в составе Объединенных сил есть 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

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На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано.



