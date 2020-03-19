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 Политика Украины, Общество
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 Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС"

Партия "Европейская солидарность" поддерживает введение превентивных мер власти по противодействию эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении партии.

"Партия заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве и в регионах, привлечь наш профессиональный и спеиализированный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса. Вместе с тем мы констатируем, что власть слишком поздно начала реагировать на вызовы, возникшие в связи с пандемией. Непрофессиональные действия привели к тому, что средства защиты граждан, необходимое оборудование, тест-системы не были вовремя и в необходимом количестве подготовлены для реагирования", - говорится в сообщении.

"Евросолидарность" отмечает, что особенно затруднительной ситуация является в регионах Украины.

"Такая вопиющая бездеятельность власти в течение трех месяцев, когда уже было достаточно информации об опасностях, которые несет эпидемия в разных странах мира, создала реальную угрозу жизни и здоровью граждан. А экономический кризис, который начался еще до эпидемии коронавируса из-за нелепого и непрофессионального управления правительства "новых лиц", привел к рискам дефолта Украины", - подчеркнули в партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена

Партия готова, используя свою региональную сеть партийных ячеек, активистов и сторонников, оказывать волонтерскую помощь во всех регионах Украины и призывает всех неравнодушных присоединиться к этому движению.

"Европейская Солидарность" также предостерегает власть от желания, прикрываясь чрезвычайными мерами карантина, окончательно сконцентрировать все полномочия Офисом Президента и быстро протянуть незаконные, антидемократические и откровенно капитулянтские решения и законопроекты.

"Мы предостерегаем власть от попыток решить свои политические задачи за счет национальных интересов Украины", - отметили в пресс-службе партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182777
 
 
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Как это волонтерская помощь от Пороха и его людей? Зебилы же 5 лет подряд орали что Порох и его люди только все воруют Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9666
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По мєтодічці треба коментувати подібні новини таким чином: "У-у-у, соєві порохоботи!"
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Как это волонтерская помощь от Пороха и его людей? Зебилы же 5 лет подряд орали что Порох и его люди только все воруют
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Начали за здравие, а кончили за упокой. То говорили слишком рано метро закрыли, теперь говорят слишком поздно.
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- Ну, узко мне, узко!
- Да где ж узко? Я б даже сказал - широко!
- Да, я и говорю: широко мне Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2473
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Потрох лично пойдёт разносить продукты больным и пенсионерам.
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Не, Зеля на велике повезет. Он же в фильме так красиво на велике на работу ездил... Зебобам очень нравилось... А в реле на кортежах гоняет. И МВФ Зе так красиво в жопу посылал (в фильме). А в реале послали его. А еще он в фильме тризуб всегда на лацкане носил. А в реале не носит. Стесняется, наверное.
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Потрох лично пойдёт разносить продукты больным и пенсионерам бесплатные советы
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По мєтодічці треба коментувати подібні новини таким чином: "У-у-у, соєві порохоботи!"
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Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...

🤗
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Треба було раніше думати. Тепер пізно - це зелене лайно треба повністю з"їсти.
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Таки Так!
Мали три можливості це випрвити..
Може бути ще останній шанс..
😁
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При абсолютній владі за півроку довести країну до коллапсу треба бути талановитим ідіотом, але то таке - треба бути повним ідіотом, щоб обрати ідіота та ще й його підтримувати у цьому. У мене все.
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Згоден, Пане!
Це достойний послідовник вПОПуредників!
😁
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Нелох справится с этой задачей. Собачьей жизни еще завидовать будем.
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Вот же суки! Уж кому угодно можно критиковать Зе команду,только на ПЕСам
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Вас вже нічого не врятує - зебілізм не лікується.
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чого так лаконічно? Краще було б - пишаюсь найкращим пердизентом!
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Цікаво що ПЄС, яка сама є частиною влади - фракцією у ВР, зовсім не переймалась проблемами коронавірусу і поширення епідемії, зате була зайнята постійним лементом про політичні переслідування. А тепер вона ж звинувачує владу у бездіяльності.
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ПЄС знаходиться в опозиції! А шо ************ не вистачає у зебілів шо їм потрібний ПЄС?
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Те що ПЄС знаходиться в опозиції - заважало їй звертати увагу більшості на проблеми епідемії? Чи був за ці три місяці поданий хоча б один законопроект від ПЄСу з цього питання? До чого зараз лемент про те що влада "втратила 3 місяці", якщо вони самі також нічого не робили?
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Вся відповідальність на правлячій більшості! Не маніпулюйте фактами!!!
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Тоді за що народні депутати від ПЄС отримують заробітну плату? Виключно за захист інтересів своєї фракції і представництво особистих інтересів Порошенка в ВР?
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Ви не розумієте як влаштована ієрархія в законодавчому органі?
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Так особистих інтересів Порошенка, знову у зебілоїдів винен Порошенко! Нічого дивного!!!
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За те, що представляють в парламенті своїх виборців, працюють в комітетах, подають законопроекти.
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То які саме законопроекти вони подали стосовно боротьби з коронавірусом за час, як вони називають, трьохмісячної бездіяльності влади - у грудні, січні, лютому?
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пнх жирный кацапо-зеленый троляка!!!
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а за що наприклад отримує ЗП в ВР ОПЗЖ вас звісно не цікавить... Вас найбільше цікавить чому патріоти України взагалі ще в раді...
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ОПЗЖ це взагалі проросійська сила і розмова зараз не про неї. Якщо ОПЗЖ заявить що вони всі дуже розумні і знали як боротись з коронавірусом три місяці тому, але нічого для цього не зробили - у мене будуть до них такі ж питання як до ПЄС.
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Цей законопроект за 13 березня коли подібних законопроектів вже було вдосталь, мені цікаво чим займались в ПЄС за час, як вони кажуть, трьохмісячної бездіяльності влади.
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Хто зебілам заважав подати такий же закон раніше???
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Так вони його подали і прийняли приблизно в той же час.
Що заважало ПЄСу, який лементує про бездіяльність влади протягом трьох місяців, подавати цей та подібні законопроекти щодо профілактики, підготовки і подолання наслідків епідемії саме три місяці тому, раз вони такі розумні? Який сенс патякати про бездіяльність, якщо вони самі не зробили нічого, хоча могли?
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Что ж, настал этот момент

Владимир Завгородний:
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.

Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.

Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
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Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб ... ну зачем такие сложности , может лучше бригаду на вызовы организуете из поважных людей партии ? А Ирусик поработает санитаркой полы в палатах помоет ?
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Доречі, а де Скалецька з фізруком? Потрахались в санжарах і в кущі? Це не справедливо. Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6167
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А де поділася бубочка? На Теслі лікарів до робити підвозить? А відосік про те буде?
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Из анкеты будущего:

"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
Стосується всіх презиків!
😁
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Зебобіки день і ніч шукають винуватого у своїй перемозі на виборах президента. Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2028
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Песики выпустите своего губошлепа на улицы сразу все разбежатся на карантин
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Ти свого прєзіка вже випустив, тепер його хєр зловищ, без повідця.
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Марадёрам из анальных пружин, где каждый второй гражданин ******** и прихвостень рюкзака, поверить - себя престать уважать. Белецкий ещё аваковской баланды отведает... придёт и его черёд
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Цинізм пороха зашкалює. Бійся найців дари приносящих.
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А чому б зебілам не зібратись у волонтерські групи і не допомогти своєму припіздєнту, який просрав усе, що йому залишили бариги? Ви як, комсомолець, повинні бути в перших рядах, а не гріти дупи на теплих диванах! Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 82
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Вже в тюрьмах чи під слідством, при
🐷 ще.. І ніяких спроб до перегляду
"рехформованого суду"..
😁
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Бойся зелёных соплей размазанных по Украине! Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3142
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Знову цей опухший мужик з мішками під очима. Хто він такий?
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а где эти героические зебилы типа радуцкого продавшего зарубеж весь резерв Украины защитных масок, где не боящаяся короновируса **********, где эта зеле шлюха богутская предлагавшая трахаться чтобы не заболеть? почему их нет среди камикадзе которые будут бороться с короновирусом в стране????
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Вспом'ятайте, шанов
ний, ще
Богатирьову та Супрун!
Рядком на гілляці їм місце!
😁
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КаКая разница?!
ПОПу помазали ЗЕленкою!
🤣
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порошенко Коронавирус на панамский офшор выведит
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