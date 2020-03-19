 Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении партии.
"Партия заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве и в регионах, привлечь наш профессиональный и спеиализированный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса. Вместе с тем мы констатируем, что власть слишком поздно начала реагировать на вызовы, возникшие в связи с пандемией. Непрофессиональные действия привели к тому, что средства защиты граждан, необходимое оборудование, тест-системы не были вовремя и в необходимом количестве подготовлены для реагирования", - говорится в сообщении.
"Евросолидарность" отмечает, что особенно затруднительной ситуация является в регионах Украины.
"Такая вопиющая бездеятельность власти в течение трех месяцев, когда уже было достаточно информации об опасностях, которые несет эпидемия в разных странах мира, создала реальную угрозу жизни и здоровью граждан. А экономический кризис, который начался еще до эпидемии коронавируса из-за нелепого и непрофессионального управления правительства "новых лиц", привел к рискам дефолта Украины", - подчеркнули в партии.
Партия готова, используя свою региональную сеть партийных ячеек, активистов и сторонников, оказывать волонтерскую помощь во всех регионах Украины и призывает всех неравнодушных присоединиться к этому движению.
"Европейская Солидарность" также предостерегает власть от желания, прикрываясь чрезвычайными мерами карантина, окончательно сконцентрировать все полномочия Офисом Президента и быстро протянуть незаконные, антидемократические и откровенно капитулянтские решения и законопроекты.
"Мы предостерегаем власть от попыток решить свои политические задачи за счет национальных интересов Украины", - отметили в пресс-службе партии.
- Да где ж узко? Я б даже сказал - широко!
- Да, я и говорю: широко мне
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🤗
Мали три можливості це випрвити..
Може бути ще останній шанс..
😁
Це достойний послідовник вПОПуредників!
😁
Ось вам закон від ПЄС.
Що заважало ПЄСу, який лементує про бездіяльність влади протягом трьох місяців, подавати цей та подібні законопроекти щодо профілактики, підготовки і подолання наслідків епідемії саме три місяці тому, раз вони такі розумні? Який сенс патякати про бездіяльність, якщо вони самі не зробили нічого, хоча могли?
Что ж, настал этот момент
Владимир Завгородний:
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
Стосується всіх презиків!
😁
🐷 ще.. І ніяких спроб до перегляду
"рехформованого суду"..
😁
ний, ще
Богатирьову та Супрун!
Рядком на гілляці їм місце!
😁
ПОПу помазали ЗЕленкою!
🤣