 В Житомире подтвержден первый случай коронавируса, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

"Первый подтверждённый случай в Житомире", - сообщил он, в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Первый подтвержденный случай в Житомире. Это житель Житомира, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние его более или менее нормальное", - сказал Сергей Сухомлин в видеообращении.
Он также сообщил, что будет несколько групп медицинских работников, будут встречать житомирян в аэропорту "Борисполь" и на вокзале "Киев-пассажирский", чтобы максимально отследить тех людей, которые сейчас спецпоездами и спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы.
"Если есть температура или другие признаки заболевания, то они прямо там будут проходить экспресс-тесты", - отметил мэр Житомира.
Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
Сьогодні о 14:17•Європейська правда
В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби
"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
с почином !
Там 100% інфікування туристів було.
З цих курортів хвиля накрила всю Європу.
ВИДЕО: https://inforesist.org/v-bergamo-bols
Луиза Чкалова@4kalova_luiza 17 мин
8 числа они совместно праздновали 8 марту
10 числа они заболели
12 числа вся страна узнала, что их у их подруги кови - они молчат
13 числа подруга, с которой они 5 дней назад праздновались, умирает от заразной вирусной болезни - они молчат!!!
19 числа - ой, шось нам дуже плохо
Чому коли мова про Росію - то з "однієї з країн СНД"
а про Ізраїль - то з "однієї з країн Близького Сходу"??
Це що якісь темники діють???