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 Политика Украины, Здоровье
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 В Житомире подтвержден первый случай коронавируса, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. Это 56-летний житель города, который вернулся из Австрии.

"Первый подтверждённый случай в Житомире", - сообщил он, в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Первый подтвержденный случай в Житомире. Это житель Житомира, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние его более или менее нормальное", - сказал Сергей Сухомлин в видеообращении.

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Он также сообщил, что будет несколько групп медицинских работников, будут встречать житомирян в аэропорту "Борисполь" и на вокзале "Киев-пассажирский", чтобы максимально отследить тех людей, которые сейчас спецпоездами и спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы.

"Если есть температура или другие признаки заболевания, то они прямо там будут проходить экспресс-тесты", - отметил мэр Житомира.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Источник: https://censor.net.ua/n3182775
 
 
 Топ комментарии
 
Киевская больница БСМП. Поголовно почти были "абы не Порох". Но тут грянул коронавирус. И что? И больница бросилась к... Порошенко. Финансируется восстановление 10 аппаратов ИВЛ. С*ки, почему не к Зеленскому???!!!
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как показала практика 90% прокаженных -это туристы и заробитчане , которые заведомо знали шо находятся в группе наивысшего риска, но ложили на карантин и всех окружающих, даже на близких родственников да и что говорить и сейчас ложат... 10% -это те кого они заразили...
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Сука, з'їздила на лижах покататися...
Там 100% інфікування туристів було.
З цих курортів хвиля накрила всю Європу.
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Мабуть не пожалів півторушку гривень, за свої гроші здав аналізи.
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Дійсно, немає в Житомирі. Але ж і Київ недалеко.
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как показала практика 90% прокаженных -это туристы и заробитчане , которые заведомо знали шо находятся в группе наивысшего риска, но ложили на карантин и всех окружающих, даже на близких родственников да и что говорить и сейчас ложат... 10% -это те кого они заразили...
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Й Іспанії від вірусу за добу померло понад 200 осіб, заражених побільшало на чверть
Сьогодні о 14:17•Європейська правда
В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби
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Сейчас 222 642/9 115/84 506. А на график вообще смотреть страшно, пробирает...
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вспомнилась очень старая притча про чуму...
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страх-это не когда страшно, а когда боюсь!

"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
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Киевская больница БСМП. Поголовно почти были "абы не Порох". Но тут грянул коронавирус. И что? И больница бросилась к... Порошенко. Финансируется восстановление 10 аппаратов ИВЛ. С*ки, почему не к Зеленскому???!!!
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Ти розумієш що якби порох і бездарна супрун не витратили 5 років медреформи на "сімейних лікарів" - то ці апарати ІВЛ вже тоді були б відновлені?
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а шо будет, если бы тысячи тестов на опережение запустили?
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"караванами, пароходами , самолётами, автомобилями.... я к тебе прорвусь mon amie..." В Житомире подтвержден первый случай коронавируса, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 9234
с почином !
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****, з'їздила на лижах покататися...
Там 100% інфікування туристів було.
З цих курортів хвиля накрила всю Європу.
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ЙВ Бергамо больше сотни трупов, их начали вывозить армейскими грузовиками

ВИДЕО: https://inforesist.org/v-bergamo-bols
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Луиза Чкалова@4kalova_luiza 17 мин

8 числа они совместно праздновали 8 марту
10 числа они заболели
12 числа вся страна узнала, что их у их подруги кови - они молчат
13 числа подруга, с которой они 5 дней назад праздновались, умирает от заразной вирусной болезни - они молчат!!!
19 числа - ой, шось нам дуже плохо
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Где доказательства? Для нагнетания можно говорить что угодно! А вируса то и нет никакого! В заболевшие-умершие записывают от других болезней.
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Зеля навозвращал... Это еще где то три автобуса и электричка зараженные ходят.
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Чому коли мова йде про Західну Європу завжди називається країна - приїхав з Австрії, Італіїї, Польщі?
Чому коли мова про Росію - то з "однієї з країн СНД"
а про Ізраїль - то з "однієї з країн Близького Сходу"??

Це що якісь темники діють???
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