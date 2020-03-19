EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  24679  167
Материалы по теме:
Все про:вирус (523) карантин (619) Киев (18742) COVID-19 (1393)

 Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе". ФОТО

В центральной районной больнице Киево-Святошинского района не хватает работников, а костюм врача, который контактирует с больными, имеет слабый уровень защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке медсестра больницы Нина Козловская, обращаясь к властям.

"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе", - отмечает она.

Козловская также указывает на конкретные проблемы больницы.

"В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", - пишет медсестра.

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: Из нас сделали смертников-камикадзе 01

Смотрите также: Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом. ВИДЕО

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: Из нас сделали смертников-камикадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182770
 
 
 Топ комментарии
 
Петя и купил 10 ИВЛ, по 2млн грн каждый.

А что купил твой Зеля?
А что купил твой Беня?
А что купил твой 95-й анал?
А что купил твой медиа шлюха дубинский?

ЗАчем ты голосовало за власть, которая уничтожает украинцев?
 показать весь комментарий
 
А новое лицо Скалетская говорила, что с защитными костюмами все отлично! Правда, врачи уже тогда чувствовали подвох...

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 6753
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если она голосовала за ЗЕ, то теперь просто обязана стоически погибнуть на боевом посту, как настоящий мужчина. Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 6439
Ее тогда воспоют в зеленых легендах, как первого и последнего героя ЗЕбанария.
 показать весь комментарий
 
 
Нет она видимо так как и вы голосовала за порошенко и его протеже парамедичку супрун. Вот она при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли небось, амнезия.
 показать весь комментарий
 
Если бы она голосовала за Пороха, то знала бы, что обращаться к ЗЕ бесполезно. Он только звиздит.
 показать весь комментарий
 
У Зеленой власти было 3 месяца, что бы подготовиться, но нет. Подготовка для лохов. Просто днище!

Зеленая власть сознательно уничтожает население страны!
 показать весь комментарий
 
 
Вже пора гнати. Навіть Легетівний більше протримався
 показать весь комментарий
 
 
А новое лицо Скалетская говорила, что с защитными костюмами все отлично! Правда, врачи уже тогда чувствовали подвох...

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 6753
 показать весь комментарий
 
 
Ну так видно же, что у Скалецкой с защитным костюмом все отлично...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем резиновые сапоги??? Она всю смену « гуляет» в одном и том же костюме по всей больнице и палатах? Вы думаете в наших больницах намного лучше?? Нет. Одеваем желтые единоразовые халаты когда заходим в палату пациентов ( там же при выходе из палаты, халат выбрасываем в мусорку и опять же, вы снимаете все в заряженной комнате и так сказать берёте весь удар инфекции на себя), перчатки и hood with а negative pressure который по правилам тоже используется одним человеком во время смены а потом выбрасывается, но сейчас НЕТ нужного количества поэтому больница пытается дезинфицировать головные уборы своими средствами и силами чтоб можно было подольше и чаще их использовать!! Пациенты лежат в обычных палатах. Персонал НЕ ходит в каких либо защитных костюмах или масках по коридору вообще. Люди с подтверждённым вирусом лежат по соседству с обычными пациентами и это возмутительно тк я работаю с тяжело больными, с теми которых откачали в реанимации и направили к нам в отделение и наоборот. Единственное что хорошо сделали, так это то что запретили приходить посетителям. Иногда я просто не могу протолкнутся в палату к пациенту из за количества этих посетителей не говоря уже о шуме от них, грязи и всякой заразе они распространяют. И да, никакие « бедствия» не имеют ни малейшего влияния на количество персонала и зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
И ещё, это а порядке вещей работать внеурочные почти каждую смену. Обычная смена с 0630-1900. Частенько приходиться оставаться до полуночи пока не найдут персонал.
 показать весь комментарий
 
 
у вас же должны быть скафандры как у космонавтов!! Показывали весь китай так ходил. А если вы ходите как эта женщина, вам хана. У нее же шея открыта! Должен быть совершенно другой костюм!
и маска!! у вас есть ffp3?
 показать весь комментарий
 
А у порошенко и его протеже супрун было несколько лет. Вот парамедичка при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли историю небось, амнезия. А вы три месяца.
 показать весь комментарий
 
Cпасибо, долго ждал. В том, что сттрана не готова к борьбе с коронавирусом, виноват Петя, котторый хрен знает когда, еще до появления корона вируса, был президентом. Долго ждал такой тупой комментарий, спасибо, сереженька, что написал

Кстаи когда сраку с дивана поднимешьи пойдешь исправлять все то, что напаскудил твой преЗЕдент?
 показать весь комментарий
 
 
Оце і є наслідком дій рехформаторів, які думали тільки про власні кишені. Від кравчука до зеленського. Що б у Держрезерві не було нічого у випадку критичних ситуацій... де ще таке є?
 показать весь комментарий
 
Не до вас, надо судей, чиновников и депутатов обеспечить защитными средствами, ато им не комфортно воровать. А вы, как представитель простого народа можете и потерпеть.
 показать весь комментарий
 
 
У Зоряны нужно попросить! Власть пиндунов. И Зе от Пе далеко не ушел.....
 показать весь комментарий
 
 
https://prm.ua/ru/vo-vsem-mire-zapreshhen-eksport-meditsinskih-masok-a-ukraina-prodala-ih-uzhe-900-tonn-lutsenko/ https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200315-********-prodala-nimechchyni-2-mln-medychnyh-masok/ тобто, при Пороху їх зробили, при моніці - продали. Але ж коли з головою не дружиш, тоді - так, "и Зе от Пе далеко не ушел"
 показать весь комментарий
 
В принципе, можно из прозрачной полиэтиленовой пленки и скотча поклеить. За образец взять выкройку народной рубахи. Любая длина. Дезинфицировать просто. И выкинуть не жалко. Имел опыт , когда в отделении дома престарелых началась повальная смертность от неведомой хвори. ( 20 лет назад дело было). Бабушки, заразившись, умирали через 3-5 дней . За две недели перемерла четверть отделения.Когда соорудили карантин, как сумели, смертность прекратилась.. Лечения не было, средств защиты тоже. Сейчас рынки закрыты, может кто то из предпринимателей рулон пленки пожертвует ?
 показать весь комментарий
 
 
Гипермаркеты типа Ашана - открыты - там все есть.
 показать весь комментарий
 
Скалецкую , Ляшко с Радуцким в это одеть ,и в бригаду на вызов , что бы у них мозги на место встали и перестали бравые речи вырабатывать ,а начали работать в правильную сторону, вы что Бергамо тут решили устроить Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 2609
 показать весь комментарий
 
 
Жесть.Страна чудес некоторые себе премии по несколько лямов назначают,а врачи в резиновых сапогах по больнице ходят
 показать весь комментарий
 
 
Це називається "економія фонду заробітної плати", а звідки ви думаєте набігають такі "премії"? З недоплачених понаднормових, вислуг, лікарняних та іншого.
 показать весь комментарий
 
 
Так премії отримували міністри "Найвидатнішошго уряду за всі роки незалежності", які правда всю економіку ухайдокали за пів року. Новий уряд буде значно кращий за попередній і через пів року забезпечить всіх лікарів захистними костюмами.
 показать весь комментарий
 
 
Ніякого толку не буде, поки це зелене шобло при владі.
 показать весь комментарий
 
 
А шобло пороха и его протеже парамедички какого цвета? Вот она при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли небось, амнезия. От этих толк был?
 показать весь комментарий
 
Медицинский костюм??? Хммм...а вот медицинский шлем для лабораторий это как раз то!!! Это временный выход для посещения метро. И его работу можно частично возобновить. Т.е. пускать только людей в шлемах, причем на каждой станции они должны продаваться. Без изоляции не пускать.
 показать весь комментарий
 
Гумові чоботи --назад в минуле , в радянщину ... Най мама Рима побігає добу в таких чоботах по хаті , побачимо як взвиє .
 показать весь комментарий
 
 



Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·22 ч

Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
 показать весь комментарий
 
 
А що ці всі люди купляють в аптеці, цікаво. Ні масок, ні антисептиків там все рівно немає. Парацетамол і аспірин беруть?
 показать весь комментарий
 
Из медиков всей страны сделали камикадзе. Маски сами в аптеках покупают, я уже не говорю о каких-то защитных костюмах, дез. средствах и т.д. Тотально убогая и нищая медицина-- зеркало всего общества.
 показать весь комментарий
 
 
А що в "Україні в смартфоні" костюмів для лікарів немає.
 показать весь комментарий
 
 
Екстренно йдуть зйомки нового сезону "Голобородька" Там будуть і маски і захисні костюми. По інсайдерській інформації, в кінці сезону буде хепіенд. Так шо "дорогий" мій мудрий наріде, как говоріцца - хуже нє будєт!
 показать весь комментарий
 
 
Поздно просить, особенно учитывая как просили их на выборах думать, прежде чем голосовать за новые молодые лица по приколу
 показать весь комментарий
 
 
Скорее уж сдохнешь ты - вероятность выше.
 показать весь комментарий
 
 
Кто ненавидит украинцев? Лахта и ********* в едином порыве.
 показать весь комментарий
 
 
А ты посмотри, кто ходит без масок, лезет в переполненные маршрутки, лазит по базарам и квасит под АТБ пиво.
Все идет, как надо. Быдло само приближает свой конец. Главное ему не мешать.
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйтесь, все буде значно краще - помруть не більше 8%, а то вже і не більше 4%)))
 показать весь комментарий
 
 
В Украине, обильно населенной дегенератами, ведущими не самый здоровый образ жизни (да-да - это тот самый гнойный нищий быдляк, который голосовал за ЗЕ и ОПЗЖ), и с уровнем медицины, как в Никарагуа 100 лет назад, эти цифры будут в разы выше.
 показать весь комментарий
 
 
Як ваші бпп голосували в унісон з оппоблоком забули? А ми - ні.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы и другие надписи на заборах до сих пор помните.
 показать весь комментарий
 
 
Наша мета - комунизм! Як таке можна забути...
 показать весь комментарий
 
я еще год назад говорил, что избирать квартального дурачка президентом страны - это к катастрофе и колапсу страны.
 показать весь комментарий
 
 


синій кіт@syniy_kit 3 ч

Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".

Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.

Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?

На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.

Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
 показать весь комментарий
 
 
Не надо масок.
Не надо костюмов.
Не надо ИВЛ.
Не надо никому ничего разъяснять тогда, когда нормальный человек бы давно уже все понял и принял меры.

Просто дайте всему идти , как оно идет. Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 8732
А потом аккуратно закопаем ЗЕлекторат в каком-нить чумном могильнике и начнем отстраивать Украину с нуля...
 показать весь комментарий
 
 
Зато Скалецкая 2 недели отдохнула "на карантине" в Санжарах.... "Мы готовы к эпидемии".....
 показать весь комментарий
 
 
Шмаркля заклав в бюджете на Рнбо 20 млрд гривень,якраз для тавих випадків.Де вони ділися,вони вже в Бені,чи в Оман переіхали? Де ділися 120 млрд Гройсмана? Зате як весело шмаркля гуляла ,під фонтанами бігала,шаурму жрала,Ніагарою любовалася,дітей своіх в Японію возила.Завидуйте 73%,ви все зробили для цього,ну а самі у Шарика відсас.йте.Дякую вам,лохам.
 показать весь комментарий
 
 
Порх за 5 років 1 раз, за свої кошти поїхав на відпочинок і скільки соплів та вою було! ПреЗе за півроку 6 разів по теплим краям і нічого. Літак збили і преЗе тільки через сутки, із заїздом в мацквабад добрався. Так що все ОК! Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 2090
 показать весь комментарий
 
 
выбрали зеленую зал*пу, теперь существуйте. Бог в помощь. Че там кофе идешь пить, или как ?!
 показать весь комментарий
 
 
Не треба гнати на Зелю. На місцях 300,000 чинуш старох гвардії - пост-радянської системи. І зеля їм як кістка в горлі. Вони використають коронавірус проти нього.
 показать весь комментарий
 
не ври маски тесты высланы и надбавка врачихам 200 процентив...
 показать весь комментарий
 
На цензорі, трохи раніше, писали, що якісь люди дуже виявляють бажання допомлгти з боротьбою проти коронавірусу. Може вони зглянуться, чи то тільки на словах? https://censor.net.ua/news/3182777/gotovy_okazyvat_volonterskuyu_pomosch_dlya_protivodeyistviya_koronavirusu_i_prizyvaem_op_ne_uzurpirovat
 показать весь комментарий
 
МВФ послав Зе і Мадуро! Наші олігархи послали Зе! Він, як колись в свойому квні кривлявся з янукода, тепер переходить із статусу обраного в статус посланого.
 показать весь комментарий
 
Економ варіант захистного костюма: Дощовик, що вдівається через голову + водолазна маска+ респиратор.
 показать весь комментарий
 
 
директору укрпочты платят зарплату 1-2 млн/грн. в месяц. Медикам - около 5 тыс грн в месяц. Так может пусть директор укрпочты пойдет на борьбу с коронавирусом?? а медики могут спокойно уволиться. Работу за 5 тыс грн и без этого цирка они себе всегда найдут.
 показать весь комментарий
 
Проблема в том, что маски и костюмы сейчас негде купить ни за какие деньги, их просто нет.
Иностранные производители выполняют гос заказы своих стран и их ближайших союзников.
У нас такого производства очень мало, но оно уже работает над нашим гос заказом. Этого не хватит, но производят, сколько смогут.
 показать весь комментарий
 
значит они не должны выходить на работу. Это нонсенс - защиты нет, но вы выйдите. Авось пронесет. А если нет - на похороны скинемся???
 показать весь комментарий
 
Да, ситуация критическая, не только у нас, но и почти во всем мире. Врача никто не обвинит в трусости, если он решит уйти в такой ситуации. Но это наша жизнь и наши реалии. Тешить себя, что все хорошо или говорить о том, что нужно было уже ничем не поможет. Давайте просто делать что должны и не мешать тем, кто может помочь лучше чем мы.
 показать весь комментарий
 
она не должна работать с особо опасными инфекциями в таком прикиде. В правовой стране она должна подать в суд на руководство, которое не обеспечило ей защиту и требовать компенсации. В китае медиков эксплуатировали нещадно, но безопасность им обеспечили на высшем уровне. А у нас - это бред. Проще уволиться, чем героически умереть. Никто и не оценит.
 показать весь комментарий
 
Анонимный доктор одной из государственных больниц Великобритании
Инфекционное отделение, где я работаю, теперь стало отделением коронавируса. Это «красная зона» - одна из самых заразных зон. К нам поступают все пациенты, у которых был положительный тест, за исключением тех, которые настолько серьезно больны, что им требуется интенсивная терапия. Мы знаем, что некоторые из наших пациентов умрут.
Неделю назад мне выдали полный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ). Он состоит из респиратора FFP3, защитного щитка для лица, хирургического халата и двух пар перчаток. Но недавно нам сказали не беспокоиться об этом: «Отнеситесь к этому как к сезонному гриппу». Теперь мы должны носить обычную хирургическую маску, пару коротких перчаток и пластиковый фартук, который не закрывает тело целиком, как хирургический халат. В одежде, которая может быть заражена коронавирусом, я должен идти на осмотр к другим пациентам.
Это противоречит европейским рекомендациям и рекомендациям ВОЗ. В руководствах говорится, что при контакте с больными коронавирусом нужно использовать полный набор СИЗ. Я в ужасе. Я серьезно думаю о том, смогу ли я продолжать работать врачом. Я не боюсь заболеть - я молодой и здоровый. Но не могу справиться с мыслью, что в таких условиях я могу заразить других пациентов, которые могут умереть, - а такой риск всегда остается, если нет надлежащего СИЗ. Это ужасно, это неописуемо. Это не сезонный грипп. Это новый вирус с большей смертностью, и мы знаем о нем гораздо меньше. Я не могу поверить, что Управление общественным здравоохранением Англии изменило рекомендации по СИЗ.
Мне также непонятно, почему у докторов больше не берут анализы и не отслеживают их контакты. Сотрудникам больницы говорят, что их не будут тестировать без выраженных симптомов. Это невероятно. Если нам не дают пройти тестирование, то как мы узнаем, сколько других людей - пациентов - мы заражаем?
По материалам https://meduza.io
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх