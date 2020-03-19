 Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке медсестра больницы Нина Козловская, обращаясь к властям.

"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе", - отмечает она.

Козловская также указывает на конкретные проблемы больницы.

"В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", - пишет медсестра.

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