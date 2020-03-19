 Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке медсестра больницы Нина Козловская, обращаясь к властям.
"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе", - отмечает она.
Козловская также указывает на конкретные проблемы больницы.
"В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", - пишет медсестра.
Ее тогда воспоют в зеленых легендах, как первого и последнего героя ЗЕбанария.
Зеленая власть сознательно уничтожает население страны!
и маска!! у вас есть ffp3?
Кстаи когда сраку с дивана поднимешьи пойдешь исправлять все то, что напаскудил твой преЗЕдент?
https://rungoods.in.ua/p582340513-nabor-kastryul-nerzhaveyuschej.html?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG-EV20x0m1qP5Hi27CvBtL5yqsPxTvwouVRqFNmoltcn2iyck4Do3xoCfL0QAvD_BwE
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
·22 ч
Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
Все идет, как надо. Быдло само приближает свой конец. Главное ему не мешать.
синій кіт@syniy_kit 3 ч
Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".
Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.
Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?
На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.
Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
Не надо костюмов.
Не надо ИВЛ.
Не надо никому ничего разъяснять тогда, когда нормальный человек бы давно уже все понял и принял меры.
Просто дайте всему идти , как оно идет.
А потом аккуратно закопаем ЗЕлекторат в каком-нить чумном могильнике и начнем отстраивать Украину с нуля...
Иностранные производители выполняют гос заказы своих стран и их ближайших союзников.
У нас такого производства очень мало, но оно уже работает над нашим гос заказом. Этого не хватит, но производят, сколько смогут.
Инфекционное отделение, где я работаю, теперь стало отделением коронавируса. Это «красная зона» - одна из самых заразных зон. К нам поступают все пациенты, у которых был положительный тест, за исключением тех, которые настолько серьезно больны, что им требуется интенсивная терапия. Мы знаем, что некоторые из наших пациентов умрут.
Неделю назад мне выдали полный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ). Он состоит из респиратора FFP3, защитного щитка для лица, хирургического халата и двух пар перчаток. Но недавно нам сказали не беспокоиться об этом: «Отнеситесь к этому как к сезонному гриппу». Теперь мы должны носить обычную хирургическую маску, пару коротких перчаток и пластиковый фартук, который не закрывает тело целиком, как хирургический халат. В одежде, которая может быть заражена коронавирусом, я должен идти на осмотр к другим пациентам.
Это противоречит европейским рекомендациям и рекомендациям ВОЗ. В руководствах говорится, что при контакте с больными коронавирусом нужно использовать полный набор СИЗ. Я в ужасе. Я серьезно думаю о том, смогу ли я продолжать работать врачом. Я не боюсь заболеть - я молодой и здоровый. Но не могу справиться с мыслью, что в таких условиях я могу заразить других пациентов, которые могут умереть, - а такой риск всегда остается, если нет надлежащего СИЗ. Это ужасно, это неописуемо. Это не сезонный грипп. Это новый вирус с большей смертностью, и мы знаем о нем гораздо меньше. Я не могу поверить, что Управление общественным здравоохранением Англии изменило рекомендации по СИЗ.
Мне также непонятно, почему у докторов больше не берут анализы и не отслеживают их контакты. Сотрудникам больницы говорят, что их не будут тестировать без выраженных симптомов. Это невероятно. Если нам не дают пройти тестирование, то как мы узнаем, сколько других людей - пациентов - мы заражаем?
По материалам https://meduza.io