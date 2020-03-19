 Я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка, - Шахов о заявлении Зеленского

Об этом он заявил во время трансляции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Да, я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги не голосовали (вместо меня. - Ред.)", - заявил Шахов.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.
Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.
он же сказал, что карточка была и кто-то из друзей шахова "кнопкодави"... но это меньшее зло чем если б болезный был в зале!!! - это почти дословно....значит опять двадцатьпять? !!!
Буба:
- Какая разнича про що бзднуть,