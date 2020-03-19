 Я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка, - Шахов о заявлении Зеленского

Об этом он заявил во время трансляции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги не голосовали (вместо меня. - Ред.)", - заявил Шахов.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.