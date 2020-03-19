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 Политика Украины
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 Я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка, - Шахов о заявлении Зеленского

Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов ("Доверие") заявил, что получил телефонный звонок из Офиса Президента Владимира Зеленского с извинениями.

Об этом он заявил во время трансляции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я получил много звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги не голосовали (вместо меня. - Ред.)", - заявил Шахов.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3182769
 
 
 Топ комментарии
 
Такой "защитник" шахтёров и обездоленных из Куршавеля проездом в имение под Киевом с забором как у Януковоща.
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Усрался... Парламент обработать огнемётами.
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Да я не пойму, он что так сильно кого то волнует?.
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Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка !
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Да я не пойму, он что так сильно кого то волнует?.
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конечно, ставки делают- быть или не быть и в тайне желают - не быть
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Такой "защитник" шахтёров и обездоленных из Куршавеля проездом в имение под Киевом с забором как у Януковоща.
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Усрался... Парламент обработать огнемётами.
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ну тады надьку позвать , у нее и план есть
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опять преЗЕдент сбрехал?
он же сказал, что карточка была и кто-то из друзей шахова "кнопкодави"... но это меньшее зло чем если б болезный был в зале!!! - это почти дословно....значит опять двадцатьпять? !!!
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То що, Янелох *********, що заразив Шахова? То ось, як Еріка загинула! Це ж найвеличніший по Україні заразу розносить! 😮
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Вроде не врёт. Во всяком случае на сайте зрады так.
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Лишнее доказательство того, что это люди, случайно дорвавшиеся до корыта. Ни the, его шобла не умеют ни думать, ни делать вывод из многочисленных ошибок. Любое их действие вызывает уже не смех, а горькое сожаление по утраченной возможности народа Украины зажить по человечески!
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Бубочц не читала мама Римма українське прислівя: «Сім разів відміряй - один раз відріж».
Буба:
- Какая разнича про що бзднуть, Я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка, - Шахов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 1319
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аааа.. так ще й засідання прогуляв? Де лікарняний?
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Не оправдовуйсь. Слизняк слід залишає - це зрозуміло. Залишена картачка теж щось говорить. Рука "вірного друга" всунула та дію не завершила. Але багато про що нагадала. Про той же слід "слизняка".
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Вони падли бояться йти на карантин, тому, що не встигнуть прийняти закон про деребан землі.
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