 В сети опубликовали фото давки водителей в одесском порту. В компании опровергают информацию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, ранее сегодня в Фейсбуке Александр Захаров опубликовал фото и написал: "Очередь на въезд в Од.порт из простых водителей-дальнобоев вчера. Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно", — написал он.
По словам Захарова, "в порту обращаться не к кому".
"Очень легко рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта: со скоростью грузовика. После: взрыв распространения..." — добавил он.
В свою очередь, в компании "Евротерминал" эту информацию опровергают. в Заявлении компании подчеркивается, что она продолжает обеспечивать бесперебойную работу стратегически важных объектов, при этом соблюдая рекомендации по карантину.
В сообщении отмечается, что в связи с объявлением Кабинетом министров Украины карантина, согласно Постановлению № 211 от 11.03.2020 г. "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" и выполняя распоряжение Одесского городского головы №218 от 15.03.2020 г. компания "Евротерминал" приняла ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
"На сегодняшний день компания обеспечивает бесперебойную работу стратегически важного объекта – Одесского порта. Поскольку, согласно Постановлению КМУ, ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок, наша основная задача – обеспечить бесперебойность производственных процессов", - отметили в компании.
Что касается профилактических мер: в пунктах пропуска и оформления документов, на рабочих местах строго соблюдаются рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, а именно, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещении одновременно находится не более 10 человек, помещения регулярно дезинфицируются. Для офисных сотрудников руководство рассмотрело возможность дистанционной работы.
"Компания продолжает работать в штатном режиме, продолжая выполнять свои обязательства по действующим договорам", - сказано в сообщении компании, которая опубликовала соответствующие фотографии.
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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
Потому шо там пол города живёт от контрабанды, а контрабанда идёт морем, и платят за неё долларами, либо юанями.
Вот если взять Львов, например, или Ковель - то там, всё пересчитывает в евро и в злотые, потому шо там контрабанда оплачивается злотыми и евро.
Это региональный прикол, Маями геть тут ні до чого.
А если у вас контейнер с трусами на 7м километре - то товар вы за наличные доллары покупаете, на следующую закупку вам тоже доллары нужны, и когда у вас трусы за гривну купили - то вы сразу же бежите к меняле покупать доллары.
Поэтому в Адзесє гривна - второстепенная денежная единица, ей там пользуются вынуждено и только те, кто работает официально.
Понятно шо в Европке с долларами пичалька, в той же Польше или Чехии даже с евро не сильно разгонишься, к оплате нигде их не принимают практически, а где принимают - то по грабительским курсам. В Польше, гривны проще обменять по нормальному курсу, чем евро, или тем более доллары.
Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
Саакашвили с Бендукидзе отстроили Грузию,выгнали ВСЕХ воров ,но барыга мальдивский все ПЯТЬ лет только завозил этот криминальный сброд в Украину ....
я свою ******** 2 месяца назад забирал с порта и имея на руках ДОКУМЕНТЫ, инвойсы, скриншоты в ЛК копарта, автоастат по вину итд, всё что подтверждает РЕАЛЬНУЮ стоимость покупки НО нашей бравой НЕкоррумпированной таможне это не помеха, мне сказали прямо сразу, слёта - давай 50$ или будем считать по среднерыночному, а не по моим писулькам т.к. машины "нет в базе" и её нужно добавить, не стесняясь в полный рот при других людях. Сразу вопросы:
1) а как те которых валом по Украине продается и ездит приехали оттудаже, через какие базы таможились?
2) какая связь между "ценой товара" и "базой", почему я должен за наполение базы платить ещё и не официально?
т.е. на лицо - тупая коррупция, всё как всегда, даже если у тебя всё нормально с документами - у тебя нет выбора, прямой шантаж, как гопники в подворотне. Знакомые ФОПы таскали с Китая товар то говорили, что при "барыге" таможенники вели себя скромнее, потому и доходы были, а сейчас у таможни пошли убытки, как?? откуда??? почему?? коррупцию ведь "пАбароли"!?
И при этом еще и подрали все бампера, гриль под туманками сломан погрузчиками (попадалово на 300$ помимо самого бампера). Вот так вот, такое у нас лицо страны.
Знакомьтесь - Украине зеленского. Теперь понятно почему МВФ кредиты не дает? почему нет инвестиций?
МВФ дает 1-2-5 млрд и ставит свои условия, а у Украины ВДРУГ несколько лет назад поехали заробитчане за границу и стали ВНЕЗАПНО переводить в страну по 13 млрд долларов в год только официально- а так в разы больше.
Страна завалена наличной валютой , реальный курс гривны = 10 , но это будет к сожалению только при Юле , а сейчас печатаются эшелоны гривны и эта валюта вывозится за границу - типа страна их не заработала )....