 В Одесском порту чиновники устроили столпотворение водителей: берут по 17 долларов. ФОТО

Фото из Одесского порта опубликовал в Фейсбуке Александр Захаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередь на въезд в Од.порт из простых водителей-дальнобоев вчера. Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно", — написал он.
По словам Захарова, "в порту обращаться не к кому".
"Очень легко рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта: со скоростью грузовика. После: взрыв распространения..." — добавил он.
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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
Потому шо там пол города живёт от контрабанды, а контрабанда идёт морем, и платят за неё долларами, либо юанями.
Вот если взять Львов, например, или Ковель - то там, всё пересчитывает в евро и в злотые, потому шо там контрабанда оплачивается злотыми и евро.
Это региональный прикол, Маями геть тут ні до чого.
Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
я свою ******** 2 месяца назад забирал с порта и имея на руках ДОКУМЕНТЫ, инвойсы, скриншоты в ЛК копарта, автоастат по вину итд, всё что подтверждает РЕАЛЬНУЮ стоимость покупки НО нашей бравой НЕкоррумпированной таможне это не помеха, мне сказали прямо сразу, слёта - давай 50$ или будем считать по среднерыночному, а не по моим писулькам т.к. машины "нет в базе" и её нужно добавить, не стесняясь в полный рот при других людях. Сразу вопросы:
1) а как те которых валом по Украине продается и ездит приехали оттудаже, через какие базы таможились?
2) какая связь между "ценой товара" и "базой", почему я должен за наполение базы платить ещё и не официально?
т.е. на лицо - тупая коррупция, всё как всегда, даже если у тебя всё нормально с документами - у тебя нет выбора, прямой шантаж, как гопники в подворотне. Знакомые ФОПы таскали с Китая товар то говорили, что при "барыге" таможенники вели себя скромнее, потому и доходы были, а сейчас у таможни пошли убытки, как?? откуда??? почему?? коррупцию ведь "пАбароли"!?
И при этом еще и подрали все бампера, гриль под туманками сломан погрузчиками (попадалово на 300$ помимо самого бампера). Вот так вот, такое у нас лицо страны.
Знакомьтесь - Украине зеленского. Теперь понятно почему МВФ кредиты не дает? почему нет инвестиций?