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 В Одесском порту чиновники устроили столпотворение из водителей: берут по 17 долларов. ФОТО

Десятки водителей-дальнобойщиков вынуждены стоять в очереди на оформление в Одесском порту. Их пропускают без масок, за право стать в очередь частный шлагбаум собирает по $17.

Фото из Одесского порта опубликовал в Фейсбуке Александр Захаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередь на въезд в Од.порт из простых водителей-дальнобоев вчера. Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно", — написал он.

По словам Захарова, "в порту обращаться не к кому".

"Очень легко рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта: со скоростью грузовика. После: взрыв распространения..." — добавил он.

В Одесском порту чиновники устроили столпотворение из водителей: берут по 17 долларов 01

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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.


В Одесском порту чиновники устроили столпотворение из водителей: берут по 17 долларов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182765
 
 
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Там такой перегар ,что любому вирусу писец !!! Распространение вируса со скоростью грузовика: в Одесском порту дальнобойщики толпами ждут очереди в тесном помещении - Цензор.НЕТ 6257
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То они еще очередей на киевские маршрутки не видели.
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Ердоган поховав міф про військову могутність мордору. Саудівський принц Бін Салман поховав міф про енергетичну супердержаву унітазію. ЗЕп@дар в цей час займається мародерством свого народу.
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Почему 17,где брать сдачу по 1 и 2 доллара.😬Эти купюры дефицит.
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В тому одеському порту завжди такий бардак і хабарництво, що його краще взірвати ніж наводити там порядок.
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А не пытались этот самый шлагбаум засунуть в задницу его хозяину? И все стало бы на свои места
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