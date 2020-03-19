 Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.
"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (с территории Украины. - Ред.)", - сообщили в посольстве.
Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.
Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
"Нах**, нах**! - кричали пьяньіе гости".
Первый уже заражен....скоро - остальные...дай Бог!