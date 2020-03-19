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 Общество
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Все про:посольство (602) посольство РФ (344) Россия (75206) эвакуация (623)

 Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины, - посольство

Посольство России в Украине принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину с целью возможной организации эвакуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (с территории Украины. - Ред.)", - сообщили в посольстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182764
 
 
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звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой...
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И сочуствующих ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пакувати в вагони для бидла і нах! За поребрик . One way ticket ( only!)
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И сочуствующих ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой...
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ну да , вся пятая колонна рююцкого мира остается на своих местах.
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Пакувати в вагони для бидла і нах! За поребрик . One way ticket ( only!)
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А чё сцыкло в Германию убежал и гавккаешь издалека ?
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Леша! тебе пора картошку сажать, а ты на людей кидаешся!
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Улюблена приказка мого провінційного друга:
"Нах**, нах**! - кричали пьяньіе гости".
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С Крыма и Донбасса всех граждан своих не забудьте забрать.
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Надо каждому из них в дорожку выписать такой пендель, чтоб обратную дорогу сюда навсегда забыли.
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Желательно эвакуировать из Донецка и Луганска всех разеян!
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Можна втюхати росіянам зараз всіх зрадників... може позбудемося цього сміття.
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Интересно, это якобы из-за вируса, или это знак приготовления к большой войне?
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Из нашей Зрады тоже своих граждан забирайте.
Первый уже заражен....скоро - остальные...дай Бог!
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Весь Жопа блок давно пора эвакуировать !!! Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины, - посольство - Цензор.НЕТ 5725
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і бажано з українського Донбасу всю ***** забрати!
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Якщо ще вивезуть свою резидентуру, то в Раді не буде кворуму.
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