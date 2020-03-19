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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

У Министерства здравоохранения есть четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы начали готовить систему здравоохранения, как только увидели всплески заболевания в Китайской народной республике, – это был конец января – начало февраля. Был разработан национальный план противодействия и предотвращения распространения короновирусной болезни...

У нас была статистика – и мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавирусной болезни на территории Украины. Было определено по две госпитальных базы в каждой области, по две бригады экстренной медицинской помощи, которые были укомплектованы соответствующим оборудованием.

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Были разработаны, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 4 сценария реагирования. Первый – когда у нас будет один завезенный случай, потом – когда у нас будет распространение внутри страны, и – когда у нас будет вспышка.

Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы представим вам интерактивную карту, как увеличивается количество коек и как перепрофилируются больницы.

Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, – они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этого).

В то же время, мы разработали сейчас четко алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 80% людей в Италии переболеет легкими формами.

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Поэтому по нашим стандартам оказания помощи, которые полностью адаптированы к рекомендациям ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции.

Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали, – и эта карта будет у диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы всем было понятно, куда какой случай нужно доставить...

Эти сценарии предусмотрены под определенное количество заболевших одновременно.

Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию...

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Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", - рассказал Ляшко.

Он также сообщил, что сейчас власти ведут ряд переговоров с другими странами на тему поставок реанимационного оборудования и индивидуальной защиты.

Источник: https://censor.net.ua/n3182763
 
 
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Эти четыре сценария с короновирусом, те три сценария с Донбассом. Вы хоть один нормальный разработайте.
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))) давнишние рекомендации от "лучших собаководов" - не затевайте чё-нибудь, если у вас нет минимум 4-х альтернативных вариантов решения затеи.
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Китайці наче і ввели сильний карантин,а літаки літали.
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В лікарнях відсутні костюми. Ось це сценарій, де взяти костюми для лабораторій? Агов? Костюми ви де? Минздрав разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 755
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Из пустого в порожненее вы будете переливать.
1 Тестов нет
2 ИВЛ нет
3 Вакцины нет
4 Лекарст нет
Итого, проще на диване у себя здохнуть, чем в вашей инфекционке.
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Коронавірус відкрив кулеметний вогонь, де повинен бути зелений урядовець.
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Какие сценарии нах ,денег НЕТ ,медицины НЕТ ,доверия людей НЕТ ,есть сплошное недоверие и разочарование ВСЕХ и во ВСЁМ ,правды никто не говорит а может быть никто её и не знает ,включая тех кто должен знать ,какие тут сценарии ,радует одно, что наконец-то ВСЕ эти сценаристы никуда сбежать не смогут и испытают ВСЁ на собственной шкуре !!!
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Стесняюсь спросить...... хотя бы один из сценариев разработан для помощи заболевшим?
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Звіздюк. "По два госпіталі у кожній області, по дві бригади, обладнані всім необхідним..." уюта навіть зебіли вже у таке не вірять. Аналізи зі Львова відправляють у Київ.
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мр. Фікс а єсть лі у вас план?
єсть, єсть - у мееня целих 4 плана
https://youtu.be/IENByyTh43I
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та по планам и сценариям вы спецы...теоретики хреновы!!!
а жизнь другое подбрасывает... и не по вашему плану... а экспромтом!!!
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