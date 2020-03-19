 Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом. ВИДЕО

Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос того, что заболела и моя супруга - да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", - заявил Шахов.

Ранее сообщалось, что вторым человеком с выявленным коронавирусом в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова. По словам Шахова, это его сестра.

18 марта стало известно, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

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