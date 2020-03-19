 Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом. ВИДЕО

Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос того, что заболела и моя супруга - да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", - заявил Шахов.
Ранее сообщалось, что вторым человеком с выявленным коронавирусом в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова. По словам Шахова, это его сестра.
18 марта стало известно, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
George@****** 17 мар.
Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
если к Йуле прицепится...та таких люлей навесит - жинкины ролевыми играми покажутся))))
Давєрілась одна.
пятерку С - отстань, не дам Б - Мань, ну дай, очень надо...
С - скажи, зачем Б - ну надо... бесплатно никто не дает С -
приспичило... ну раз так, давай со мной Поимел брат сестру, потом встает
и задумчиво говорит Б - Знаешь, а ты лучше мамы...
С - Знаю, мне папа говорил Рядом в комнате на горшке сидит их маленький
трехлетний братик/Бр/, свидетель произошедшего. Сидит слушает, а потом и
говорит Бр - да, ну и семейка у меня, до сих пор не пойму, от кого
родился..."
Дай Бог, тогда Украина будет спасена!!!
Гаврила ЖЕНАМ верен был... (с)