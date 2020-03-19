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 Политика Украины, Общество
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 Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом. ВИДЕО

Жена заболевшего на коронавирус народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.

Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос того, что заболела и моя супруга - да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", - заявил Шахов.

Ранее сообщалось, что вторым человеком с выявленным коронавирусом в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова. По словам Шахова, это его сестра.

18 марта стало известно, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182760
 
   
 Топ комментарии
 


George@yupivo 17 мар.

Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
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Та за нардепа Шахова і його виводок якось не хвилююсь, у нього точно вистачить і коштів, і необхідних медичних засобів для повноцінного лікування. Інша справа з простими громадянами.
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Чем элита отличается от бомонда? Элита чаще моется
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"ну и семейка, х поймёш, кто, кем, кому приходится!" (С)
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жена, сестра, ну чтоб не сказать любовница
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"Діана, которой лєт 15-16" - воно ше й пєдофіль
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В таких випадках жінці кажуть: - Троюрідна сестра, ти її не знаєш. )))
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Якщо другою зараженою людиною виявилася сестра, а третьою - жінка, то все узгоджується. Хоча інформація плутана, можна б писати і зрозуміліше.
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Нино,с кем ты пьешь...?Чаще моется чистоплотный человек,а не "ылита" с базаров,или бомонд.Сверху одел платье от кутюр,а снизу могут быть и панталоны из кацапии,где кружевное белье не в почете.
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або хочаб ОБЗЖопників - вони відвезуть-передадуть )))))
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Та за нардепа Шахова і його виводок якось не хвилююсь, у нього точно вистачить і коштів, і необхідних медичних засобів для повноцінного лікування. Інша справа з простими громадянами.
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одна надія, що біля простих він не дуже терся... воно ж полубох...
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Уявіть собі, чим зараз зайнятий Янелох. Він нвюавіть до Папи Римського у бронежилеті ходив. А тут Шахов, з яким ручкався.
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Хорча б живі залишиися. Бо вибори, міняти ОБЗЖ на ОБЗЖ, грошей не напасешся.
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вторым бонусом - пенделей от жены получит за такие не табу отношения с каллежанками))
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та пагадите!...
если к Йуле прицепится...та таких люлей навесит - жинкины ролевыми играми покажутся))))
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Как - то совсем этих товарищей не жалко Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом - Цензор.НЕТ 9521и с чего бы это ...
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я думал, что один такой, и даже тихонечко злорадствую
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Жена заболевшего на коронавирус народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие"

Давєрілась одна.
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"Подходит брат/Б/ - старшеклассник к сестре/С/ - студентке Б - Мань, дай
пятерку С - отстань, не дам Б - Мань, ну дай, очень надо...
С - скажи, зачем Б - ну надо... бесплатно никто не дает С -
приспичило... ну раз так, давай со мной Поимел брат сестру, потом встает
и задумчиво говорит Б - Знаешь, а ты лучше мамы...
С - Знаю, мне папа говорил Рядом в комнате на горшке сидит их маленький
трехлетний братик/Бр/, свидетель произошедшего. Сидит слушает, а потом и
говорит Бр - да, ну и семейка у меня, до сих пор не пойму, от кого
родился..."
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И так - каждому коллаборанту в семью!!!
Дай Бог, тогда Украина будет спасена!!!
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Гаврила был примерным мужем,
Гаврила ЖЕНАМ верен был... (с) Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 3848
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