 На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил Суслик.

По его словам, двое граждан госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус.

Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Радомышльском районе Житомирщины развернуты карантинные посты, - Нацгвардия

Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.