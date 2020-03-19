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Все про:Житомирщина (828) карантин (531) COVID-19 (1284)

 На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной

В Житомирской области госпитализировали супругов, которые контактировали с умершей от коронавируса 71-летней женщиной.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил Суслик.

По его словам, двое граждан госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус.

Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.

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Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3182752
 
 
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А - сколько еще таких "спецов по самолечению"?! Страна непуганных идиотов.. На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной - Цензор.НЕТ 581
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro

... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.

Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.

Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.

Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.

И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.

У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.

Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
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Если они были на самоизоляции-это хорошо,лишь бы не заразили окружающих.И сейчас им врачи не помогут,ну никак!Дай Бог им выжить!
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Какая самоизоляция? После заражения вы можете чувствовать себя здоровым до семи дней, при этом в течении этих семи дней вы уже заражаете других людей. Это же как при обычном гриппе.
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даже смерть старушки их не заставила на недельку прибежать раньше к докторам.. мать честная..... нарид вовсе ******** головкой... вроде как мои ровнстники не ну вы простите быть такими упоротами и тупыми.. как то стремно...
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А - сколько еще таких "спецов по самолечению"?! Страна непуганных идиотов.. На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной - Цензор.НЕТ 581
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20 дней они заражали людей.
Брусилову можно вешатся.
Надеюсь они в церьков тоже сходили?
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8 березня контактували, а 10го вже захворіли, може на щось інше, там ж інкубаційний період є біля 2х тижнів?
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Інкубаційний період ДО 3х тижнів, але може бути і 2 дні - це абсолютно індивідуально.
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10 - что вполне укладывается в 14 дней инкубационного...
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro

... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.

Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.

Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.

Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.

И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.

У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.

Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
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Согласен со всем, кроме Супрунихи)
Не знаю что она хотела, но семейниками она сделала нашу медицину недосягаемой и бесполезной
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Не рассчитали запас самогона, сала и чеснока...
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Ось приклад, скільки людей може заразити ОДНА інфікована людина!
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Какой то монстр а не вирус, 100% заражение при контакте с больным, шо там Раде капец с Шаховым?
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Нет там 100% заражения. Заразились НЕКОТОРЫЕ из тех, с кем общалась больная.
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"...Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили..."

І в цьому вся суть українського карантину. Бардак повний.
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Не знаю как в Канаде, но пока что сложилось мнение, что "не бардак" только в Китае😕
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