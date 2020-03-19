 На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге 19 марта, передает Цензор.НЕТ.
"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил Суслик.
По его словам, двое граждан госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус.
Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.
Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
Брусилову можно вешатся.
Надеюсь они в церьков тоже сходили?
... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.
Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.
Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.
Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.
И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.
У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.
Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
Не знаю что она хотела, но семейниками она сделала нашу медицину недосягаемой и бесполезной
І в цьому вся суть українського карантину. Бардак повний.