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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:благотворительность (321) больница (661) помощь (3224) Порошенко (18033) COVID-19 (1284)

 Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи

"Благотворительный Фонд Порошенко" оперативно откликнулся на обращение директора КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи" Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые два аппарата поступят в больницу сегодня.

Об этом сообщила Киевская больница скорой помощи, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении врачей говорится, что заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID-19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратился в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в стране требует мобилизации всех ресурсов, чтобы исправить ошибки власти и защитить жизнь и здоровье людей, - Порошенко

Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.

Источник: https://censor.net.ua/n3182751
 
   
 Топ комментарии
 
Пока Порох выделяет 10млн грн зебил продает все маски с Украины. Как говорится почуствуйте разницу. Ну что малоросы, до сих пор считаете что Зеля лучше Пороха?
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А сколько профинансировало кипрское ТОВ "Квартал 95"? Финансирование кипрских пенсионеров не учитывается.
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В мае проиндексируют пенсию которую должны были проиндексировать в марте - может быть.
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Вообще то песыки не мы а вы, это вы гавкаете.
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Ты же собачье погоняло даже взял, шариков!
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в моменты, когда ему ставят новые задачи, он чувствует себя дрессированной собакой.

"Я понял, спасибо. Я извиняюсь. Я понял, что вам нужно сказать, но секунду, я по делу. Мне когда ставят задачу, я как дрессированный пес", - сказал президент.

Так кто у нас главный дрессированный пес? Скажи нам, потомок Шарикова.
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Цікаво спостерігати як зебіли сходять на гівно, дуже мальвничий феномен. Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 2662
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молодці! зробили на зло девяностопятникам
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Час прийшов ділитися награбованим??
🤣
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Фонд Порошенко отмыл миллионы гривен на восстановлении 10
аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи. Восстановление аппаратов
заключалось в замене 10 электроштеккеров на 220 вольт, общей стоимостью 100
гривен.
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Тупой кацап! Ты даже не знаешь сколько стоит нормальная (с заземлением) штепсельная вилка. Идиот, что с тебя взять.
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то це Київ, а так усе виглядає на рівні курортного Генічеська

...Держава фактично самоусунулася від фінансування оголошений протиепідеміологічних та карантинних заходів, зваливши фінансовий тягар на місцеві ради, які і так гостро відчувають зниження доходів своїх бюджетів.
В той же час на місцях ситуація майже критична. І це не панічні настрої, а реальна ситуація.
Як повідомив на сьогоднішній нараді в райраді директор НКП "Генічеська ЦРЛ" Ельдар Фетієв, на найнеобхідніші засоби лікарні потрібно майже 1,5 млн гривень. Ще 0,5 млн гривень потребує Генічеський Центр ПМСД.
За словами Фетієва в Генічеському районі, як і по всій країні, відсутні елементарні засоби індивідуального захисту медичних працівників. Тест-систем нема, їх обіцяють доставити лише до кінця наступного тижня!
Автомобілі з деззасобами застрягли на кордоні та не можуть добратися до України. Їх лікарні заказали ще в лютому та досі не можуть отримати.
Ще одна проблема. Центральні органи влади оголосили, що медичні працівники, які працюють з хворими на коронавірус, повинні отримувати оплату у тройному розмірі. Але гроші на це не виділяються. http://www.vizit.ks.ua/medicina/vazhlivo-genicheskij-likarni-na-protiepidemiologichni-zaxodi-potribno-blizko-2-mln-grn-video/
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Зебіли, коли, не дай Бог потрапите в лікарню з тяжкою формою,будьте категоричними - відмовляйтесь від пристроїв, відновлених Порошенком. Проявіть принциповість! Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 4224
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Интересно, сколько это в процентах, из того, что он украл.
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Дебил, сожри краковсой, и на процедуры.
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Бугогаааааааааа.
А деньги в фонд в размере лярда он год назад украл из бюджета Украины)))
Та соевым побарабану
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Ты стоял и контролировал как он их воровал ? А в чем вывозил, в мешках, или чумаданах?
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Та вся страна, кроме соемразин, видела, как бюджет принимали с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наполнением фонда пэтьюньки на лярд и отдельно мырынке на 0.7 лярда.
Выдыхай, бобер.)))))
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ну да сначала спер из бюджета прикармливает бродячих песиков и со склада вытащил аппарат Вор он и есть вор
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Не мечіте бісера перед свіньямі. Не оценят.
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ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
🤣
Таки що!!
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Та даже Ахметов шото там уже отслюнявил на борьбу с коронавирусом.

Но не ЗЕбанарий и Коломойский, обдирающие безраздельно уже год всю Украину.
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Почему Порошенко должен сидеть в тюрьме?
Потому что он участвовал в развале армии, экономики, украинского государства, находясь на должностях председателя комитета, народного депутата, секретаря СНБО, члена совета Национального банка, министра иностранных дел и министра экономики. В командах Кучмы, Медведчука, Ющенко, Тимошенко, Азарова, Януковича.

За то, что дал укрепиться сепарам, объявив перемирие летом 2014 года.

За то, что помог Путину устроить Иловайск и Дебальцево, за то, что заключил первый и второй Минск.

За то, что убил патриотизм в Украине.
За то, что бросил в тюрьму тысячи добровольцев.

За то, что слил расследования убийства Небесной Сотни.

За коррупцию и воровство.

За создание бесстыдных карманных стад реестровых «волонтеров», «националистов», «добровольцев».

За обливание дерьмом волонтеров и добровольцев настоящих.

За переписывание истории войны и незаконную депортации наших собратьев.

И это - только начало списка…

Тысячи ботов и полезных идиотов в социальных сетях беснуются и требуют «забыть о Порохе», «сосредоточиться на нынешних», говорят, что «это уже не актуально».

Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.

Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.
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Народ.. Дурку вроде не закрывали. Откуда этот пециэнт выбежал..?
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С шаховым целовался, чувствует приближение...
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