 Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи

Об этом сообщила Киевская больница скорой помощи, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении врачей говорится, что заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID-19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратился в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.
Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.
"Я понял, спасибо. Я извиняюсь. Я понял, что вам нужно сказать, но секунду, я по делу. Мне когда ставят задачу, я как дрессированный пес", - сказал президент.
Так кто у нас главный дрессированный пес? Скажи нам, потомок Шарикова.
🤣
аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи. Восстановление аппаратов
заключалось в замене 10 электроштеккеров на 220 вольт, общей стоимостью 100
гривен.
...Держава фактично самоусунулася від фінансування оголошений протиепідеміологічних та карантинних заходів, зваливши фінансовий тягар на місцеві ради, які і так гостро відчувають зниження доходів своїх бюджетів.
В той же час на місцях ситуація майже критична. І це не панічні настрої, а реальна ситуація.
Як повідомив на сьогоднішній нараді в райраді директор НКП "Генічеська ЦРЛ" Ельдар Фетієв, на найнеобхідніші засоби лікарні потрібно майже 1,5 млн гривень. Ще 0,5 млн гривень потребує Генічеський Центр ПМСД.
За словами Фетієва в Генічеському районі, як і по всій країні, відсутні елементарні засоби індивідуального захисту медичних працівників. Тест-систем нема, їх обіцяють доставити лише до кінця наступного тижня!
Автомобілі з деззасобами застрягли на кордоні та не можуть добратися до України. Їх лікарні заказали ще в лютому та досі не можуть отримати.
Ще одна проблема. Центральні органи влади оголосили, що медичні працівники, які працюють з хворими на коронавірус, повинні отримувати оплату у тройному розмірі. Але гроші на це не виділяються. http://www.vizit.ks.ua/medicina/vazhlivo-genicheskij-likarni-na-protiepidemiologichni-zaxodi-potribno-blizko-2-mln-grn-video/
А деньги в фонд в размере лярда он год назад украл из бюджета Украины)))
Та соевым побарабану
Выдыхай, бобер.)))))
🤣🤣
))
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
🤣
Таки що!!
Но не ЗЕбанарий и Коломойский, обдирающие безраздельно уже год всю Украину.
Потому что он участвовал в развале армии, экономики, украинского государства, находясь на должностях председателя комитета, народного депутата, секретаря СНБО, члена совета Национального банка, министра иностранных дел и министра экономики. В командах Кучмы, Медведчука, Ющенко, Тимошенко, Азарова, Януковича.
За то, что дал укрепиться сепарам, объявив перемирие летом 2014 года.
За то, что помог Путину устроить Иловайск и Дебальцево, за то, что заключил первый и второй Минск.
За то, что убил патриотизм в Украине.
За то, что бросил в тюрьму тысячи добровольцев.
За то, что слил расследования убийства Небесной Сотни.
За коррупцию и воровство.
За создание бесстыдных карманных стад реестровых «волонтеров», «националистов», «добровольцев».
За обливание дерьмом волонтеров и добровольцев настоящих.
За переписывание истории войны и незаконную депортации наших собратьев.
И это - только начало списка…
Тысячи ботов и полезных идиотов в социальных сетях беснуются и требуют «забыть о Порохе», «сосредоточиться на нынешних», говорят, что «это уже не актуально».
Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.
Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.