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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24611) налоги (2760) Острикова (28)

 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова считает, что парламент сделал лишь небольшой первый шаг по поддержке налогоплательщиков. Это необходимые меры, но они недостаточны. Критически недостаточны.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, предприниматели столкнулись с определенными проблемами, которые Острикова разделяет на 5 блоков:

"1. Налоговый. Здесь следует освободить от НДФЛ и ЕСВ зарплаты. Посмотреть, операции с какими услугами и товарами первой необходимости можно освободить от НДС, как уже сделали некоторые страны.

2. Трудовой. Например, более детальное регулирование дистанционной работы и простоя производства.

3. Социальный. Например, должны быть описаны гарантии от государства выплат родителям, которые с детьми на карантине.

4. Банковский. Речь идет о кредитах. Сейчас только потребительские кредиты разрешается прострочить без штрафных санкций. Но что делать с кредитами, в частности малому бизнесу, который остановился из-за требований Постановления КМУ от 16.03.20 и соответствующих протоколов региональных комиссий по техногенной безопасности? Им тоже нужна помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта. Где-то потерялись 6%, а это $66 млн, - Острикова

5. Арендный. В ГКУ есть статья 762, которая позволяет не начислять арендную плату в течение времени, когда арендатор не мог пользоваться арендованным имуществом. Но неизвестно, как эту норму будут выполнять арендодатели. Поэтому во избежание споров - отдельно прописать четкий порядок выполнения этой нормы".

"Речь идет о магазинах и учреждениях торгового и бытового обслуживания, которые закрылись согласно постановлению КМУ от 15.03.20 на карантин. Очевидно, что арендаторы закрытых помещений не могут ими пользоваться не по своей вине, а из-за решения органов власти", - отметила Острикова.

Она подчеркивает, что в арендное направление надо записать решение вопроса с арендной платой за коммунальное и/или государственное имущество.

"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия. И добивает их не пандемия, а "чихание" государства на их интересы", - подытожила Острикова.

Напомним, 17 марта Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3182750
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro





Что радует, так это молодёжь.
Многие сидят дома, многие в масках, выдерживают максимальную дистанцию. Они пытаются.
Тем временем пенсионеры возле подъезда спорят, кто вывез все маски заграницу: Порошенко, Ахметов, Коломойский или Зеленский.
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А за кого голосовали абсолютное большиство владельцев предприятий и сотрудники? За Пороха? Или же за тех, кто их же сейчас уничтожает?

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₴₴₴@Deryban 14 ч

Усі питання по коронавірусу вирішують на місці місцеві органи самоврядування.
Оскільки громадяни країни обрали до влади аферистів та популістів, то чекати розуміння ситуації від центральної влади небезпечно.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro





Что радует, так это молодёжь.
Многие сидят дома, многие в масках, выдерживают максимальную дистанцию. Они пытаются.
Тем временем пенсионеры возле подъезда спорят, кто вывез все маски заграницу: Порошенко, Ахметов, Коломойский или Зеленский.
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Молодежь (которая еще не выехала за границу на зароботки) сейчас по факту оказывается самая ущербленная категория. Запросов ведь у молодых много - а некриминального зароботка, из-за дебильских законов, им правительство фактически не оставляет.
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Судя по всему на это весь рассчет. Только мировые воротилы играют на биржах, а наши парикмахерские будут у соседа отжимать...
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А за кого голосовали абсолютное большиство владельцев предприятий и сотрудники? За Пороха? Или же за тех, кто их же сейчас уничтожает?

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"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова Это необходимые меры, но они недостаточны. Критически недостаточны. Источник: https://censor.net.ua/n3182750

НІХТО НЕ ДУМАВ ЩО СПЕКТАКЛЬ З "КОРОНОВІРУСОМ" треба щоб закрити весь бізнес окрім крупного ОІГАРХІЧНОГО ???
Всі працювати на заводи Ахметова, Фірташа, Пінчука, Коломойського і молодших парнтнерів "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1753
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Проте великі так званні бізнесмени наживуться.
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Виживуть це у прямому значенні чи переносному?
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₴₴₴@Deryban 14 ч

Усі питання по коронавірусу вирішують на місці місцеві органи самоврядування.
Оскільки громадяни країни обрали до влади аферистів та популістів, то чекати розуміння ситуації від центральної влади небезпечно.
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Це дрібниці, один бізнес прогорів - можна інший розпочати.
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