 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, предприниматели столкнулись с определенными проблемами, которые Острикова разделяет на 5 блоков:

"1. Налоговый. Здесь следует освободить от НДФЛ и ЕСВ зарплаты. Посмотреть, операции с какими услугами и товарами первой необходимости можно освободить от НДС, как уже сделали некоторые страны.

2. Трудовой. Например, более детальное регулирование дистанционной работы и простоя производства.

3. Социальный. Например, должны быть описаны гарантии от государства выплат родителям, которые с детьми на карантине.

4. Банковский. Речь идет о кредитах. Сейчас только потребительские кредиты разрешается прострочить без штрафных санкций. Но что делать с кредитами, в частности малому бизнесу, который остановился из-за требований Постановления КМУ от 16.03.20 и соответствующих протоколов региональных комиссий по техногенной безопасности? Им тоже нужна помощь.

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5. Арендный. В ГКУ есть статья 762, которая позволяет не начислять арендную плату в течение времени, когда арендатор не мог пользоваться арендованным имуществом. Но неизвестно, как эту норму будут выполнять арендодатели. Поэтому во избежание споров - отдельно прописать четкий порядок выполнения этой нормы".

"Речь идет о магазинах и учреждениях торгового и бытового обслуживания, которые закрылись согласно постановлению КМУ от 15.03.20 на карантин. Очевидно, что арендаторы закрытых помещений не могут ими пользоваться не по своей вине, а из-за решения органов власти", - отметила Острикова.

Она подчеркивает, что в арендное направление надо записать решение вопроса с арендной платой за коммунальное и/или государственное имущество.

"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия. И добивает их не пандемия, а "чихание" государства на их интересы", - подытожила Острикова.

Напомним, 17 марта Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

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