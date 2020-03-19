 Судьи должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса, а об этом обязаны позаботиться власти на местах, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом сообщил заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий корреспонденту "Цензор.НЕТ".

"С моей точки зрения, позицию надо занимать следующую. Если дела должны рассматриваться срочно - это нужно делать. Но максимально без присутствия сторон. Не обязывать их присутствовать в заседаниях. Все остальные разбирательства, которые требуют наличия свидетелей, большого скопления людей, надо откладывать. Статья 29 Закона "О предотвращении распространения инфекционных болезней" четко предусматривает, что если есть карантинные меры, то они предусматривают ограничения публичного присутствия лиц. Ее надо исполнять", - отметил он, подчеркнув, что выражает свою личную позицию.

По его словам, судьи должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса и об этом обязаны позаботиться власти на местах: "Именно на органы местной власти возлагается обязанность по исполнению карантинных мероприятий. В целом, на мой взгляд, надо принять решение, в котором рекомендовать снять с рассмотрения до 3 апреля дела, которые требуют присутствия сторон. По тем, которые неотложные, например, где нужны санкции по следственным действиям, конечно надо рассматривать, но по возможности перейти в заочное рассмотрение. По примеру Европейского Суда по правам человека, который недавно распространил пресс-релиз о том, как будет работать дальше. Знаю, что некоторые суды по стране так и сделали".

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Отвечая на вопрос, кто должен принять это решение, он объяснил так: "Надо решать на сборах судей. Но они не принимают пока такое решение, потому все боятся, что за нарушение сроков рассмотрения дел их будет наказывать Высший совет правосудия. Но как мы можем наказывать в нынешних условиях? Представьте ситуацию: сторона пишет ходатайство, в котором просит отложить рассмотрение, ссылаясь на то, что государство не может обеспечить безопасную окружающую среду. Что может сделать суд? И как кого-то наказывать?"

По мнению Алексея Маловацкого, ВСП должна разработать соответствующие рекомендации для судей в ближайшее время.