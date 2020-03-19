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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом еще 188 млн грн, - замминистра Ляшко

Министерство здравоохранения намерено перепрофилировать 188 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Из резервного фонда уже выделено 100 млн грн. 67 млн грн мы уже перепрофилировали в системе здравоохранения, плюс 28 млн грн мы перепрофилировали для лабораторий министерства. Сегодня на встрече договорились с Минфином о разрешении перепрофилировать еще 188 млн грн с программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями" на борьбу с коронавирусной инфекцией",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко также отметил, что Минздрав параллельно разрабатывает большое количество нормативных актов по борьбе с коронавирусом, на реализацию которых будут выделяться средства из резервного фонда.

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Замминистра добавил, что полную сумму выделенных государством средств обнародует, когда выделенные средства будут потрачены по процедуре, согласно принятому закону о противодействии распространению коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3182747
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro

Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.

Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.

Напоминаю.
Это в больнице, которая должна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
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И что много пациентов привезли? Пусть словят кого нибудь на улице для порядку...
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Только у нас могут перепрофилировать, а не перенаправить бюджетные средства. МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко - Цензор.НЕТ 3230 Оговорка явно по Фрейду.
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То мізер. Тут виділили 345 мільярдів євро і то невідомо чи вистачить.
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