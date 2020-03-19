 Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, систему здравоохранения Украины начали готовить к борьбе с коронавирусом, как только заметили быстрое распространение болезни в Китае.
"Мы понимаем, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса. Поэтому мы будем предоставлять помощь амбулаторно и при самоизоляции. Для других 20% мы создадим интерактивную карту, которую дадим диспетчерам, и они будут видеть, в каких учреждениях есть свободные места для госпитализации", - рассказал Ляшко.
Напомним, ранее главный санврач сообщил, что в случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках.
😁
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
а вообще - кладезь полезных витаминов и микроэлементов...
Скока раз гирю пудовую паднимешь?
🤗
вон депутат не входил в группу риска...и с легким недомоганием пошастал по всей Раде, поручкался-пообщался с друзьями и начхал на врагов...бац - подтвержденный коронавирус...
Кто перегрипповал этой зимой - знают о чем я: дозвониться до врача почти невозможно, а его рекомендации типа "ну погуглите - там же стандартная схема лечения.." - я и без этой курицы могу. Вот вам и "незанимайтесьсамолечением".
А если нас накроет как Италию - какие там "рекомендации" или "звонки врачу"?
Приїхав через дві години..
На дверях під'їзду об'ява:-"Будемо труїти пацюків!" Дайте доступ і ключи!
Знайшли крайніх!
😁
утопающихболеющих - дело рук самих болеющих. Главное, Бубочка убедительно и поставленным голосом отчитался в видеоролике, что Украина готова к борьбе с коронавирусом.
Молодежь ВЫЖИВЕТ - и даст не зомбированое ТВ потомство