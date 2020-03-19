EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  2977  52
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2314) лечение (677) Ляшко Виктор (77) COVID-19 (1284)

 Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко

80% людей переболеют легкой формой коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, систему здравоохранения Украины начали готовить к борьбе с коронавирусом, как только заметили быстрое распространение болезни в Китае.

"Мы понимаем, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса. Поэтому мы будем предоставлять помощь амбулаторно и при самоизоляции. Для других 20% мы создадим интерактивную карту, которую дадим диспетчерам, и они будут видеть, в каких учреждениях есть свободные места для госпитализации", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее главный санврач сообщил, что в случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3182744
 
 
 Топ комментарии
 
прошлогодним... свежий еще не вылез... остается йод-зеленка и калина-малина...)))
 показать весь комментарий
 
это для того, чтобы подъезд лучше заразить можно было?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
 показать весь комментарий
 
 
это для того, чтобы подъезд лучше заразить можно было?
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте для чего соблюдают дистанцию в 2 метра
 показать весь комментарий
 
В Італії захворіло 30% медиків, які були повністю захищені. Шляхи передачі цього вірусу ще не повністю вивчені.
 показать весь комментарий
 
Вероятнее всего они подхватили вирус не в тот момент когда были "захищенi". Они же тоже имеют жизнь помимо госпиталя и контакты с другим
 показать весь комментарий
 
Ви вірусолог, чи хоча б маєте вищу медичну освіту?
 показать весь комментарий
 
да это же элементарно! вирус попадает на защитный костюм, а при переодевании на руки. кто не вымыл руки сразу после снятия костюма, и начал тыкать себе пальцами в глаз, рот или нос, перенесли заразу с одежды на собственную слизистую.
 показать весь комментарий
 
Стопудово європейські лікарі цього не знали )))
 показать весь комментарий
 
а при чём тут знали-не знали? почухать нос - это рефлекторно.
 показать весь комментарий
 
прошлогодним... свежий еще не вылез... остается йод-зеленка и калина-малина...)))
 показать весь комментарий
 
 
Каждый год калину с сахаром впрок заготавливаем дома. Очень полезная вещь! Можно чай пить, можно просто так кушать. Против кашля самое то! Калина сама по себе от корня до цветочка-листика-коры-ягодки - все ценное, как и у кабака! Когда ягоды вилкой снимешь с кистей, ...в общем, наша кошечка очень любила грызть эти веточки.
 показать весь комментарий
 
 
Осторожно с калиной. Она значительно понижает давление
 показать весь комментарий
 
но осторожно! калина снижает давление ... если гипотония - не увлекаться!!!
а вообще - кладезь полезных витаминов и микроэлементов...
 показать весь комментарий
 
А енто как опрределить??
Скока раз гирю пудовую паднимешь?
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Ну не ДЕБИЛЫ ,самоизолироваться может только человек проживающий один в отдельном жилье Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 569а у нас таких раз-два и обчёлся ,изолировать надо ВСЕХ гнид доведших Украину до такого состояния ,при чём изолировать ПОЖИЗНЕННО !!!
 показать весь комментарий
 
 
а как понять - что это коронавирус - раз, что легкая форма - два, что легкая не перетечет в тяжелую - три??? о потом - поздно обратился к врачу???
 показать весь комментарий
 
 
Есть ОРВИ без воспаления легких и не входишь в группу риска - значит сидишь дома.
 показать весь комментарий
 
это Вы как специалист говорите ?
вон депутат не входил в группу риска...и с легким недомоганием пошастал по всей Раде, поручкался-пообщался с друзьями и начхал на врагов...бац - подтвержденный коронавирус...
 показать весь комментарий
 
и что? У него воспаление легких, он в реанимации?
 показать весь комментарий
 
у него? не знаю - состояние средней тяжести (это официально), а в чем это выражается? кто знает... думаю, даже если его и прищемит - аппарат ИВЛ он себе точно найдет (в отличии от простых смердов)
 показать весь комментарий
 
ну и в чем твой вопрос? У него не тяжелое состояние, реанимация не нужна - сидит дома и лечится, чтобы не занимать место в больнице.
 показать весь комментарий
 
А якщо стане гірше, але швидка не виїде, то перевіряти чи нема пневмонії на домашньому КТ чи таки ходити в лікарню з кульком з 34тис. грн штрафу?
 показать весь комментарий
 
 
А з важкою формою будуть лежати в лікарняних коридорах і потихеньку згасати
 показать весь комментарий
 
 
Клевая у нас "реформа медицины": "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6165
Кто перегрипповал этой зимой - знают о чем я: дозвониться до врача почти невозможно, а его рекомендации типа "ну погуглите - там же стандартная схема лечения.." - я и без этой курицы могу. Вот вам и "незанимайтесьсамолечением". Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8138
А если нас накроет как Италию - какие там "рекомендации" или "звонки врачу"?
 показать весь комментарий
 
 
)) похожая фигня и за бугром. прошлым летом пришёл в рехабе к узкому "специалисту". она говорит, шо ей нужно срочно глянуть свежий анализ крови. кажу, харашо, сёдня я к хаусартцу уже не успеваю, завтра там выходной, пойду послезавтра, в среду. в пятницу заберу результаты. в понедельник принесу. - нет! мну надо сегодня. идите щас и здайте анализы, после обеда принесёте результаты. спрашиваю - и куда мну идти? где лаборатория? только в больнице, но они с улицы никого не берут и обслуживают только своих (я точно знаю, шо в городе нет лаборатории). она на грани психонуть, звонит в рецепшен рехаба и спрашивает, - с какой лабораторией мы сотрудничаем? та видно ответили, шо ни с какой ))) бросает трубку, хватает клаву и говорит, - щас я вам найду. ))) гуглится, гуглится, гуглится с меняющейся физией и потом так удивлённо, - да, в городе нет отдельной лаборатории ((. ))) есть в соседнем, в 30 км, поедете? - канешно нет! мну плохо. ))) - ну харашо, тогда принесёте результаты в понедельник ))))))
 показать весь комментарий
 
Виїхав вранці..
Приїхав через дві години..
На дверях під'їзду об'ява:-"Будемо труїти пацюків!" Дайте доступ і ключи!
Знайшли крайніх!
😁
 показать весь комментарий
 
А сказали сразу, что как в Италии у нас не будет.
 показать весь комментарий
 
А у кого не получится - будет самоизолирован на кладбище. Возможно, с соседями по подъезду. Тут как кому повезет. Спасение утопающих болеющих - дело рук самих болеющих. Главное, Бубочка убедительно и поставленным голосом отчитался в видеоролике, что Украина готова к борьбе с коронавирусом.
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле Бубочка признался в убийстве Эрики,потому что она забрала любимиго человека, просил прощения за все и что вообще, он никакой не Владимир Зеленский, и даже не мужчина, а женщина по имени Белла Осмаловская. И как только ей удавалось все скрывать?
 показать весь комментарий
 
Легкой формы коронавируса НЕ БЫВАЕТ. Он либо есть, либо его нет.
 показать весь комментарий
 
Буває. Як і грипу. Підлітковий максималізм - не найкраща людська риса.
 показать весь комментарий
 
 
Я таблицу видела. Там сравнение с ОРВИ и гриппом. Если этот признак есть у больного, значит, это вирус. А если нету, то и молодец. Нет? Это как не бывает "немножко умер". Либо да, либо жив) хотя...я не буду спорить. Вы врач, Вам виднее) Но сама фраза немного режет слух.
 показать весь комментарий
 
В любої хвороби є різні ступені важкості. Але кому я розказую? Ви ж таблицю бачили.
 показать весь комментарий
 
Я не буду Вас переубеждать. Но данный вирус нельзя на мой взгляд сравнивать с "любыми болезнями". Таблицу я видела здесь, на сайте. И не только я её видела. Многи её даже ждали. Была она примерно такая:
Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3206
 показать весь комментарий
 
Коронавірус - це один з тисячі існуючих вірусів. Не розумію, чому ви його відокремлюєте від інших.
 показать весь комментарий
 
80% заболевших имеют легкую/среднюю форму не требующую госпитализации
 показать весь комментарий
 
он не бывает - он ЕСТЬ....- имунка у всех разная, а особенно у молодого здорового организма , когда он еже "развивается" - 24-26-28 лет...- потому и картина во всем мире в этой возрастной хорошая..- все закономерно, и это РАДУЕТ Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8834
Молодежь ВЫЖИВЕТ - и даст не зомбированое ТВ потомство
 показать весь комментарий
 
чого ж, кажуть, якщо їх антисептиком протирати, то лапки відпадають, стають полегшені Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7715
 показать весь комментарий
 
 
я правильно понял - переболеют ВСЕ, и это уже никто и не отрицает ... , 80- дома, 20 % в лечебных....- о фатальных хоть не сказал пугливым...., а то онные решили что они как то как всегда "по - блату" откосят... Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4006- а фуй не удастся
 показать весь комментарий
 
Переболеют конечно все, но чем позже ты заразишся, тем слабее будет вирус.
 показать весь комментарий
 
Цифри говорять, коли ще живі батьки головне допомогти їм. Вітаміни, повноцінне харчування, імуностимулятори. Все що підсилює імунітет.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, как всегда "сами" (госмафия знает только "дай"), а деньги тогда кому пойдут? см -- Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом еще 188 млн грн, - замминистра Ляшко -- https://censor.net.ua/news/3182747/minzdrav_pereprofiliruet_na_borbu_s_koronavirusom_esche_188_mln_grn_zamministra_lyashko
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх