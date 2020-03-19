 Медики не защищены совсем: чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, участвовавший во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
"За вчерашний вечер нашли еще 2 новых ИВЛ и получили несколько адекватных предложений, где искать. Спасибо всем, кто откликнулся. Обрабатываем. От многих сейчас слышу ‘прямо как в 2014’. Да уж. В темные времена лучше видно светлых людей. lifecell предложил помощь с быстрым информированием, Coca-Cola Ukraine готова давать бесплатно продукцию для пожилых, Shota Starina Khajishvili направил в штаб сильнейшего человека, Savva Libkin будет кормить врачей", - рассказал он.
"Медики плохо защищены, то есть не защищены совсем. У них тоже есть семьи и пожилые родственники. Они тоже ездят на работу в общественном транспорте и сейчас, предполагаю, чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия. Давайте о них подумаем. Сегодня в Одессе совещание, на котором решат, какая больница будет опорной. Считаю, что это должна быть Одесская областная клиническая больница. Она лучше подготовлена, есть общежитие для докторов, больше оборудования и проще масштабироваться. К слову, помимо одиноких стариков, помощь с питанием и транспортом нужна будет и врачам, которые в какой-то момент перестанут каждый день ездить домой и обратно", - добавил он.
"За эти дни TIS уже перечислил и перечисляет в ближайшее время 20,5 млн гривен в национальный фонд, и больше 2,5 млн грн на нужды Одесской области - 4 ИВЛ и другое. Не понимаю, почему частным клиникам запрещено принимать больных с коронавирусом. Они оснащены лучше всех, и докторов своих могут защитить. Сейчас им позволят это делать только в режиме чрезвычайного положения. Почему? Считаю, что это нужно пересмотреть", - отметил Ставницер.
"Устал читать возмущения, что закрывать метро нельзя. Мы находимся в режиме надвигающейся, и неизбежной, увы, катастрофы. Сотрудников, которые никак не могут оставаться дома, на предприятия можно доставлять специальными автобусами – слышал, что многие уже это делают. Какие доводы, кроме тысяч смертей, еще нужны?" - акцентировал он.
"Guardian пишет, что в Китае исследуют лекарство на пациентах из Уханя и Шеньженя. У пациентов, которые принимали лекарство, через 4 дня тест дает отрицательный результат на коронавирус и рентген легких сильно отличается в лучшую сторону. Пока похоже, что препарат помогает только при нетяжелых формах. Выйти на рынок он может уже в мае. Джек Ма выложил в сеть подробную инструкцию по лечению и предотвращению инфекции, собранную лучшими медицинскими экспертами Китая. Она начинается словами "Идет беспрецедентная глобальная война, в которой все человечество противостоит общему врагу". Нужно срочно перевести на русский и украинский языки. Прошу тех, у кого есть компетенция и время, взяться за это прямо сейчас. Документ вот. Отмечайте в комментариях, какую главу берете для перевода. Присылайте готовые тексты на odessa.vs.covid@gmail.com Когда соберем перевод – будем искать хорошего редактора-врача. Нельзя отдавать непрофессиональный перевод в больницы. Знаете таких – отмечайте", - призвал Ставницер.
"На этом хорошие новости заканчиваются. Дальше – минута холодного душа для тех, кто сейчас катает ребенка на качельке в парке, или каждый день отправляет детей к бабушкам и дедушкам.
Британцы разработали три сценария развития событий на примере США.
1 сценарий – если США не будет делать ничего. 80% населения Штатов заболели, 0,9% умерли, в подавляющем большинстве люди старше 70 лет. Это 2,2 миллиона человек.
Но. При этом развитии событий, США понадобится в 30 раз больше аппаратов ИВЛ, чем у них есть. Это значит, что без медицинской помощи остаются все, кто болен другими заболеваниями – НЕ коронавирусом. За три месяца Штаты теряют около 4 миллионов человек. Если экстраполировать это на весь мир – 90 миллионов смертей за 3-6 месяцев. Комментарии не нужны.
2 сценарий – "мягкий карантин". Все симптоматики и их семьи на карантине, все люди старше 70 лет в жесткой самоизоляции дома. Смертность сильно сокращается, но вирус все равно убивает 1,1 млн американцев. Потребность в ИВЛ все еще превышает ресурсы больниц в 8 раз.
3 сценарий – жесткий карантин. Закрыто все, кроме аптек и магазинов, большинство рабочих мест переведены на удаленный режим, симптоматики и семьи изолированы, пожилые люди изолированы. Количество смертей из миллионов переходит в тысячи, ИВЛ хватает.
Подробно об исследовании тут", - акцентировал Ставницер.
"Какие еще слова использовать, чтобы убедить вас оставаться дома? Напомню, что помочь деньгами можно Корпорация монстров, все данные и реквизиты указаны на странице. Дать информацию по средствам защиты - Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области", - резюмировал он.
вся их "деятельность" - снимать тупые видосики с признаниями в убийстве Эрики и предложением "ипитесь сами, украинцы!"
Как и в 2014 - остается ТОЛЬКО самоорганизация 25% населения.. бо 73% уже попрятались, "уставая"...
Margo@jytnzyyoopas
Бидло жлобське вирішило, що у нього все схвачено...
А з іншого боку - у нас можна розраховувати тільки на себе...
Трясця ім. Босха@UkrPereiro
У знакомого врача ребенок год.
Жена не медик выходит из декретного отпуска, а он уходит на два года.
Сказал: "гори оно всё синим пламенем, стоит помереть, руководство спишет на острую сердечную недостаточность, чтобы не возиться с проверками и не портить статистику".
Клятва Домкрату чи Гіппократу??
🤗
Це як на зону якомусь Укропу Помідоричу прислали посилку з харчами і цигарками. "Світлі люди" все відібрали, проте дозволили сіромасі докурювати недопалки.
03/19/2020 - 12:00
Коронавірус: українські перспективи розвитку
Примітка редактора. Чесно кажучи, посипаю голову попелом: спочатку не повірив в аж такі перспективи коронавірусу, тому відклав цей текст «на потім» і почав шукати інші прогнози - хотілось дати добірку. Втім, зараження народного депутата Шахова мене переконало, тому ось топовий greenlight нашого ********* Нострадамуса!Пророцтво як усе буде
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
Трохи прикладної епідеміології
Дві нотки позитиву
Пророцтво - це зазвичай прогноз, неочевидне неофітам обгрунтування якого за різними обставинами не вмістилося в текст пророцтва.
Пророцтво як усе буде
1) спочатку зекомандос (тобто Кабмін) удаватимуть, що все гаразд (уже роблять);
2) потім зелені чоловічки (тобто депутати) почнуть удавати, що роблять щось корисне (вже на карантині школи з дитсадками, хоча дітям цей вірус не загрожує), але робитимуть дурниці, нерідко шкідливі;
3) потім навуходоносери (тобто найвпливовіші з оточення Зе) почнуть сперечатися, хто з них красивий, а хто вродливий, та ще згають час;
4) потім можно- та неможновладці почнуть домовлятись - віч-на-віч і прослушка від усіх неледачих;
5) не домовляться, але позаражають один одного;
6) і почнеться масовий мор у верхах, як зараз в Ірані;
7) і побіжать елітки у Феофанію та по інших блатних світилах медицини, які з них доїтимуть гроші, аж поки самі не зляжуть;
8) і трапиться масовий драп на вест ешелонів влади - до тамтешніх «супермедиків», які на той час уже будуть або хворі, або перезавантажені тамтешніми хворими;
9) а у країні почнуться масові протести та заворушення, емоційна мобілізація (майже як на початку війни) різко підвищить імунітет пересічних громадян і епідемія зникне, як зникла епідемія грипу під час Євромайдану (унікальний для України випадок, між іншим) - аля гєр ком аля гєр, панімаєш.
0) Росія спробує скористатися з нашої важкої ситуації, але вуличні бої у Москві та мільйонниках цьому завадять - їм теж знадобиться емоційна мобілізація для подолання епідемії.
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
1) чим раніше настане пункт «0», тим менші будуть втрати серед громадян від власне епідемії;
2) надмірне форсування пункту «0» спровокує новий виток російської агресії, бо братушки не встигнуть зайнятися собою;
3) правоохоронці, передусім МВС, будуть поводитись, як і навесні 2014-го, тобто зникнуть із вулиць і у кращому разі зосередяться на охороні власної зброї;
4) така біда трапиться з МВС, бо генерали з їх міністром - люди переважно похилого віку й масово хворітимуть, а рядові поліціянти запанікують, як і пересічні громадяни;
5) тобто у МВС і Ко залишаться полковники без генералів і без більшості рядових, котрих вистачить хіба що на охорону арсенових арсеналів;
6) так, це схоже на південноамериканський та навіть африканський сценарій - ми що, не люди;
7) у греків досить недавно були власні чорні полковники, тобто в нас буде все як у людей;
8) все має скінчитись до початку нового опалювального сезону, бо інакше наведений вище прогноз стане занадто оптимістичним.
1) чим раніше настане пункт «0», тим менші будуть втрати серед громадян від власне епідемії;
2) надмірне форсування пункту «0» спровокує новий виток російської агресії, бо братушки не встигнуть зайнятися собою;
3) правоохоронці, передусім МВС, будуть поводитись, як і навесні 2014-го, тобто зникнуть із вулиць і у кращому разі зосередяться на охороні власної зброї;
4) така біда трапиться з МВС, бо генерали з їх міністром - люди переважно похилого віку й масово хворітимуть, а рядові поліціянти запанікують, як і пересічні громадяни;
5) тобто у МВС і Ко залишаться полковники без генералів і без більшості рядових, котрих вистачить хіба що на охорону арсенових арсеналів;
6) так, це схоже на південноамериканський та навіть африканський сценарій - ми що, не люди;
7) у греків досить недавно були власні чорні полковники, тобто в нас буде все як у людей;
8) все має скінчитись до початку нового опалювального сезону, бо інакше наведений вище прогноз стане занадто оптимістичним.
Трохи прикладної епідеміології
1) карантин - ефективний засіб для локалізації розповсюдження епідемії, якщо запроваджений вчасно;
2) стосовно коронавірусу цей час уже минув - і в КНР, і в Ірані, і в ЄС, і у нас;
3) але від карантину є й інший ефект, який у разі вдачі (ну, не від уміння ж влади) спиняє епідемію;
4) це вже згадуваний масовий емоційний підйом громадян, як на початку війни;
5) тобто громадяни мають знати, що все погано (десь бачили, як масово спалюють трупи померлих), але держава про них піклується і в разі спроби прориву хворим карантину волоцюгу застрелять на місці (плітки про все це повинні натхненно розповсюджувати спецслужби);
6) у випадку тотальної недовіри суспільства до можновладців та правоохоронців мають виникнути чутки, що десь когось розстріляли за взятий хабар для надання необгрунтованного пропуску з карантину - громадяни будуть щасливі від усвідомлення, що врешті є порядок у країні;
7) у разі ефективного та ефектного виконання пп.5 та 6 спрацьовує п.4, рівень імунітету в суспільстві різко зростає і епідемія відступає, кидаючи обози з важкою технікою;
8) щось подібне було не лише під час Євромайдану з грипом, а й під час виборів П.Порошенка Президентом в один тур - загроза повноцінної війни та вже неілюзорних злиднів емоційно мобілізували суспільство, і Петро Олексійович виграв, а заразом і суспільство;
9) а потім статки громадян почали зростати, незважаючи на війну та втрату територій-«годувальників» і людей це обурило - хіба можна так файно усім жити в ці буремні часи - саме тому 75% небайдужих проголосували за Зеленського, а потім і монобільшість: тепер злидні українців точно не минуть і буде що без сорому розповісти онукам.
Дві нотки позитиву
1. Діти.
Вони наше майбутнє. Тому захищати треба перед усім саме їх. І українська влада захищає - дитсадки та навчальні заклади закрито на карантин.
Проблема в тому, що власне цей коронавірус саме дітей майже не чіпає. Тобто вони можуть бути носіями вірусу і заражати ще здорових, але самі переносять його без симптомів і практично не хворіють.
Через весняну погоду запобігти зараженню дорослих у сім'ях через дітей не вдасться. Тобто користі від цього карантину ніякої. Позитив у тому, що і біди від нього не буде. Навіть смертність серед педагогів пенсійного віку трохи впаде, а це вже точно позитив.
2. Мутації.
Мета будь якого вірусу - максимально розповсюдитись на носіях, а не вбивати їх. Тому нові віруси, котрі щойно перекинулись на людей з тварин (або з секретних лабораторій Нової Швабії, що в Антарктиді) одразу починають мутувати убік підвищення заразності та зменшення смертності носіїв.
Нівелювати цей процес може наявність постійного джерела вірусів (або мікроорганізмів) у природньому середовищі й регулярний контакт людей з ними. Тобто процес зараження ще немутованим вірусом (чи мікроорганізмом) буде повторюватись знову і знову. День заразного сурка.
Уповільнити згадані мутації можуть два фактори - повільне розмноження вірусів і великий час тривання хвороби. Віруси взагалі і коронавірус зокрема у сприятливих умовах через свій малий розмір розмножуються дуже швидко, навіть порівняно з бактеріями (та іншими мікроорганізмами). Хвороба, що викликає нинішній коронавірус, триває недовго порівняно, наприклад, зі СНІДом. Отже ніщо не завадить нашому вірусу, на відміну від ВІЛ, швидко (за рік-два) мутувати у щось достатньо безпечне.
І хворобу буде подолано. І людство буде врятоване. І високопосадовці ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я, що не спромоглася вчасно оголосити необхідність карантину стосовно Китаю та навіть опиралась ініціативам на місцях) й різноманітних урядів нагородять себе і один одного за цей подвиг яскравими цяцьками, новими званнями і грошовими заохоченнями.
Не вперше. І не востаннє.
Судя по настроениям, часть медиков тупо свалят на больничный, когда начнут массово поступать больные, или не дай бог пойдут летальные случаи в отделениях клиники.Это при том что у нас в реанимации который месяц умирают от вирусных пневмоний и всем по барабану, так просто не особо туда ходят, когда много пациентов. Просто никто не определяет, какой именно вирус. Но стоит появиться подтверждению, а это вопрос времени, начнётся треш