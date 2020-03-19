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 В Италии нужно продлить карантин после 3 апреля, - премьер-министр

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в Италии должен быть продолженным после 3 апреля.

Об этом пишет Corriera dela Serra, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра, принятые меры, такие как прекращение деятельности компаний и закрытие школ, могут быть только продолжены.

"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

Он заявил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают, но невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, когда эпидемия достигнет пика и заражения начнут снижаться.

"На данный момент не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - сказал Конте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182739
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

вот оно, ключевое отличие итальянцев от зеленой плесени. У зебилов нет денег, у них в бюджете дыра с конца 2019 года
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зедрисня забила на петиції наглухо
демократи ж, фулє!
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зедрисня забила на петиції наглухо
демократи ж, фулє!
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"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

вот оно, ключевое отличие итальянцев от зеленой плесени. У зебилов нет денег, у них в бюджете дыра с конца 2019 года
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Не відволікайте від вірусу, будьте людянішою!
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а русскіі гаварят - да чіво ви баітісь етава віруса??... он же такой малєнькій па атнашенію к чєлавєку!...ета всьо равно как Украіна па атнашенію к Рассіі!
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Та ясный перец... У нас будет тоже самое.. Какое там 3 апреля. Тут даже 3 июня слишком оптимистично.
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а у нас уже заканчивается 3 апреля,хотя эпидемия еще толком и не началась...
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пока поговаривают начало июня, как оптимистичный сценарий. август-сентябрь, если не так пойдёт, як думалось.
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когда-то и ДАП закрывали на пару недель
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После 3 апреля продлят. До второго апреля... (понимай?)
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В Україні теж є гроші набородьбу з короновірусом. Просто треба перестати втюхувати гроші в окупований росіянами Донбас... Але сєпар Сівоха і проросійський Зеленський зі мною не погодяться.
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Ось що знайшов, ділюсь: http://www.topito.com/top-previsions-nostradamus-coronavirus
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