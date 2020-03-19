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 Коронавирус имеет природное, а не лабораторное происхождение, - исследование

Анализ структуры коронавируса SARS-CoV-2 показал, что вирус появился в результате естественной эволюции и не был искусственно выведен в лаборатории.

Такие исследования опубликовала международная группа исследователей в издании Nature, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов", - отметил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Исследователи обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно влиять на молекулярную особенность клеток человека, а именно рецептор ACE2, который участвует в регуляции кровяного давления.

Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания человеческих клеток, что ученые пришли к выводу, что это результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

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По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает его молекулярная структура.

Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который точно вызывает болезнь.

Но ученые обнаружили, что основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3182737
 
   
 Топ комментарии
 
а еще они установили, что юани не пахнут
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Сколько китайцы отслюнявили за такой вывод?
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Китайці не пускали до себе закордонних вірусологів.Виникає питання чому? Чекайте заяви,що це все від глобального потепління.Поки що таких не було.
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Тем не мение, случилось так что на препринт bioRxiv было выложено иследование РНК последовательности вируса https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
в котором обнаружены четыре вставки из генома вируса спида. Что собственно и взбударажило научный мир, в результате -

"Статья была изъята из bioRxiv в воскресенье днем, когда один из авторов заявил : «Мы не собирались подпитывать теории заговора, и здесь никаких претензий не предъявляется». Далее автор заявляет, что исследователи будут пересматривать статью и повторно анализировать данные, прежде чем представить их снова."
Так что вставки кода вируса спида в 2019-nCoV несомненно есть, вопрос в ином, в интерпретации того как они туда попали, и тут уж недостаточно утверждений об эволюции.
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Ну раз начали доказывать что этот вирус появился случайно, (природно, эвулиционно,) значит и в самом деле все не так и случайно.
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Пупкин, прыгающий в росте кацап с пятью лицами на фото и....есть рептилоид.
Поздравляю.
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Я не понял ваше сообщение, можно по человечески написать пожалуйста.
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вирус "старичок" от природьі... я понял
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А при певних навичках хіба не можна так створити вірус, щоб він виглядав наче природний а не штучний??? Якщо, взяти наприклад за основу першоджерела, природний компонент від якого і піде считування його походження...
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просто він ефективний субєктах природнього старіння... неее?)
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Чи не реально приховати... чи першоджерело штучне чи природнє? )
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Подивіться фільм Стівена Содерберга «Зараженіє» (2011г.) , там все так, як у нас зараз, але жанр фільму - фантастика, яка стала реальністю.
Там теж все від кажана почалось.
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В мене є підозра, що Сивохо теж вірус.
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Разумеется природного. Это было понятно с самого начала (тем, кто хоть что-то в этом понимает даже и на уровне изучения "ЗОРМ" (защита от оружия массового поражения) в пределах курса военного училища).
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