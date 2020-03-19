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 Общество, Здоровье
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 В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае введения чрезвычайного положения, пациентов с коронавирусной болезнью могут размещать в приватных клиниках.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае введения в стране чрезвычайного положения можно будет привлекать приватные заведения здравоохранения. Это расширит масштаб возможности предоставления медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", - сообщил Ляшко.

По его словам, возможен сценарий, когда будут привлекать перепрофилированные заведения.

"То есть заведения терапевтического профиля, которые будут так же принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни для того, чтобы обеспечить их интенсивной терапией", - объяснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182735
 
 
 Топ комментарии
 
В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко


- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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А также в концертных залах, школах, университетах и кинотеатрах. Ой. рестораны забыла. И метро! Там же полно места!
Частные клиники))) Там слова без 100 баксов не скажут, не то, что лечить)))
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Есть два парня, которые нас вытянут: Епифан и Комаровский. Пусть шаманят дуэтом. Ну, не на Вову ж со Шмыгалем надеяться. В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4869
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А также в концертных залах, школах, университетах и кинотеатрах. Ой. рестораны забыла. И метро! Там же полно места!
Частные клиники))) Там слова без 100 баксов не скажут, не то, что лечить)))
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Сами врачи четко знают,что тяжело заболеют только те,кто в группе риска:очень пожилые,с потерей всей имунной системы,диабетчики,онкобольные.Остальные только прогуляются.Зачем так пугать людей.
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Построй больницу например Китая а спихуй проблемы на частников
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В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко


- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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а я уж было подумал, что Иохана Рейтхарда пригласят...., или Василия Блохина......
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ВСЕХ БОЛЬНЫХ - В ВЕРХОВНУЮ РАДУ!!! "Убьем" не только больных, но и депутатов (то есть - убьем двух зайцев)))) Не, а че... там и буфет есть, и парикмахерская, и всё самое необьходимое для нормальных!! людей. А законы о рынке земли в том сичле пока подождать могут, как и все массовые мероприятия!!

Паска скоро...
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Есть два парня, которые нас вытянут: Епифан и Комаровский. Пусть шаманят дуэтом. Ну, не на Вову ж со Шмыгалем надеяться.
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Могут размещать... А могут и не размещать.
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В Конче-Заспе столько помещений свободных гуляет...
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якби в мене на дачі був туалет не на дворі, то мож було б і до мене...
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