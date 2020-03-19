 Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Ляшко напомнил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о государственных закупках. Это позволяет покупать необходимые товары очень быстро и без тендеров.
"Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.
Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.
"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", - сказал он.
Италия, г. Бергамо.
Морги и крематории переполнены, не справляются с бешеной нагрузкой.
Пришлось складывать гробы с трупами в местных церквях.
На видео - колонна армейских грузовиков, заполненных гробами с трупами умерших от коронавируса, едет в сторону крематория.
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1240529990510350336
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/foto/bergamo_non_c_e_piu_posto_70_mezzi_militari_portano_le_salme_fuori_dalla_regione-251650969/#2
Все это правда!
Временно переквалифицировались в швей и штампуют маски?
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1240365857257197571
"Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита" -- ну всё, ща быстро этот дефицит арестуют и расстреляют.
А Вы что предлагаете, кроме воплей про шизофрению?
Зачем, если вы не понимаете, высказывать свое мнение по стратегии борьбы с пандемией?? Добиваетесь паники и хаоса??
Арест плавающего гражданина без маски в Китае!
С тобой всё ясно - образования нет и уже не будет.
Нет их уже давно. Списали много лет тому назад.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.(с)
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
😇
так и маски появляться будут?
хотя сегодня зашел в ветеринарную аптеку,и там на удивление нашел таки "биосепт".
но не всем же стукнет в голову в ветаптеку зайти
За бездіяльності Зеленського з України вивезено щонайменше 983 тон медичних масок. В середньому маска важить 5 г, це щонайменше 196 мільйонів масок.
Всі маршрутки сьогодні були забиті людьми БЕЗ МАСОК, тому що ЇХ НЕМА.
Ясно, хто мародери на крові, і хто винен у смертях?