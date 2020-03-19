Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Минздрав в очередной раз призывает всех воздержаться от мобильности и оставаться в самоизоляции. Поскольку это одна из гарантий устранения риска возможного инфицирования. Мы негативно относимся ко всем мероприятиям, которые проводятся на территории Украины и приводят к массовому скоплению людей и особенно в закрытых помещениях или в транспорте. Поэтому мы будем критично и настойчиво придерживаться своей позиции, что на период карантина никаких массовых мероприятий, связанных, как с развлекательными или религиозными обрядами не должно быть на территории нашей страны", - подчеркнул Ляшко.
По его словам, вчера было проведено совместно селекторное совещание Минздрава, МВД и Нацполиции, во время которого обсудили алгоритмы, как работать при обнаружении контактных лиц с больными на коронавирус, а также при обнаружении нарушений правил самоизоляции.
"Мы должны понять, что любую болезнь легче профилактировать, чем обеспечить лечение", - подытожил он.
- мужчины составляют более 74% убитых (Росстат);
- мужчины составляют около 83% самоубийц и более 87% покончивших с собой в возрасте 15-34 лет (Всемирная организация здравоохранения);
- мужчины составляют около 93% умерших на рабочем месте (Росстат);
- мужчины составляют около 78% работающих более 50 часов в неделю (Росстат);
- мужчины составляют около 84% бездомных (Врачи без границ);
- мужчины составляют около 84% умерших от внешних причин в трудоспособном возрасте (Росстат);
- мужчины составляют около 77% умерших от заболеваний в трудоспособном возрасте (Росстат);
- мужчины составляют около 94% умерших в ОВД, ИВС и СИЗО (проект «Русская эбола»);
- мужчины составляют около 97% погибших в результате нападений на почве ненависти (информационно-аналитический центр «Сова»);
- мужчины живут почти на 11 лет меньше женщин (Росстат);
Николай Барвинский
автор еще забыл нововведения последних лет:
- материнский! капитал
- жилищные алименты
- пеня за просрочку алиментов 0.5% в день )))
- закон о семейно бытовом насилии
Щоб не нести вірус до дому, в коло своїх рідних і близьких, вони вимушені перейти на постійне перебування в лікарнях.
Ви можете допомогти їм, якщо будете дотримуватися правил карантину і залишатись вдома якомога довше.
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Будь ласка, покажіть це прохання тим, хто вважає, що карантин - зайва пересторога. І покажіть їм статистику епідмії по Італії, яка також спочатку нехтувала карантином.
Підтверджені випадки зараження вірусом COVID-19 в Італії:
18 лютого: 3
28 лютого: 888
08 березня: 7,375
18 березня: 35,713
Рівень смертності в Італії зріс до 8.3% від числа виявлених заражених: 2,978 померлих з 35,713 що заразилися.
https://ibigdan.livejournal.com/24865014.html
20 хв
Фонд Порошенко профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких - первые два поступят в Киевскую больницу скорой помощи уже сегодня.
А 95 квартал выделит хоть копейку на нужды соотечественников или ограничится шутками о пользе эбонитовых палочек для здоровья украинцев?
Что ты тут на умняк выпадаешь? Обеспечь население масками...ну теми которые в госрезерве должны быть..
Или нет уже ничего? Морадер радуцкий продал? А ты в доле раз в набу и гбр заяву не подаешь...
В следцющий раз как увидишь...подойди с скажи...в АТБ туалетной бумаги навалом...пусть пойдет и купит...
Я сегодня купил...безовсяких проблем..
Не хотел песать про вирус, но вижу не все в состоянее рассудительно оналезировать информацею.
Мала кто знает, но еще в октябре 2019 года учоные прешли к Дональтрамбу и показали ему новое беалагичиское аружие. Доналтрамб очень обрадавался и отправил этих учоных в Кетай. Почему была выброна правинцыя Хунань?
Патамушта остальные правинцыи имеют более трудные названия. Асобинна для Дональтрамба. Учоные поехали в Хунань и там все заболели. В Хунане из развличений доступны только драка и курение, поэтому все кетайцы бегали посмотреть на больных учоных.
Вот патому и начался мировой заговор, направленный на то, чтобы нам всем прадать новую вакцыну с нанороботами, которые будуд на всех влиять и сделают бесплодными.
Но Дональтрамб не смог удержать секрета и щас все, включая Билгейца каждое утро мажут глаза чеснаком, лимоном и в зад себе суют имбирь. Я лична гамерически хахачю над панекой и каждый день четаю очень сильную малитву и пью отвар из гваздей, штобы уровень железа в арганизме не падал.
Не подовайтесь панеке!! Это просто загавор и панека! Четайте лучшы книги пра самамативацею и делайте робата из сигаретных пачек!
Эта информацея может спасти жызнь.
Serghei Uzun
P.S. Атправыьте это саобщение 10-сяти своим кантактам и цветок вашей Аськи станет синим! Аесли не разашлёте - Вайбер станет платным!!
ПО ДЕЛАМ СУДИТЕ ИХ
Ненавистный охлосу олигарх закупил на собственные деньги медицинские маски и миллион тестов на коронавирус, привез в Украину - и сделал это, чтобы спасать людей.
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!
Andrew Capstick с Victoria Lacea