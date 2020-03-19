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 Пандемия коронавируса - это время испытаний: приходится принимать решения, у которых трудные социальные последствия, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пандемия коронавируса, с которой столкнулся мир, является испытанием для всех.

"Это - время испытаний для всех нас. На личном уровне, на уровне общества и государства. Время, когда до предела испытывается наша устойчивость, и когда многим членам НАТО приходится предпринимать беспрецедентные решения, у которых трудные социальные и экономические последствия", - заявил он на первой в истории Альянса в связи с коронавирусом виртуальной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генсек констатировал, что это – "глобальная пандемия, которая затрагивает нас всех". "Я выражаю свои соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Я выражаю солидарность с теми, кто пострадал от этого вируса. Я выражаю мою благодарность медицинским работникам и всем тем, кто находится на передовой, выполняя героическую работу, ведя борьбу с этим кризисом. Я также хочу отдать дань уважения военным стран НАТО, которые поддерживают усилия, направленные на борьбу с вирусом", - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что с самого начала эпидемии НАТО предпринимает усиленные меры, чтобы ограничить распространение вируса, а также снизить риски для военнослужащих и гражданских, обеспечить продолжение работы. "Первоочередным для нас является обеспечение здоровья и безопасности нашего персонала. Это жизненно важно для поддержания нашей готовности", - подчеркнул генсек, обратившись к заседанию, состоявшемуся в среду, на котором была дана оценка ситуации.

"У некоторых из наших сотрудников был обнаружен коронавирус, некоторые оказались в карантине, некоторые из наших учений были модифицированы или отменены. Но это не сказывается на возможности НАТО проводить операции. Наши силы сохраняют готовность и наша работа продолжается", - заверил Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3182730
 
 
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Нє хадітє дєті в китачікі гулять..
В європи теж:..
🤣🤣
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Пандемия - это когда санитарные службы не успевают собирать трупы с улиц для отправки в крематорий.
"Коронавирус" пока не тянет даже сезонную вспышку средней тяжести ОРВИ.
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Не знаю за НАТО, а в ЕС мы попали, 100 процентов.
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Стултенберг, чего вдруг вы так забегали? Почему бы вам просто не выразить обеспокоенность? Пандемия коронавируса - это время испытаний: приходится принимать решения, у которых трудные социальные последствия, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8264
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Пятая Кöлöнка

@5th_kolonka 18 мар.

При цене нефти $10 за баррель средним классом в России будет считаться человек в обуви.
В любой обуви.
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