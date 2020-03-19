 Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор "DUGLAS ALLIANCE LTD" Потийко

Об этом в интервью европейскому изданию "EUreporter" заявил гендиректор компании "DUGLAS ALLIANCE LTD", заслуженный экономист Украины Юрий Потийко, передают Українські новини.

Генеральный директор DuglasAlliance LTD Юрий Потийко и Министр промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Мигель ЭкуаОндо.

По мнению бизнесмена,африканские страны сегодня сталкиваются с теми задачами, под решение которых был ориентирован весь научно-образовательный и производственно-технический комплекс Украины еще с советских времен. Мы сможем на внешних рынках зарабатывать гораздо больше, чем дают сегодня поступления от продажи сырьевых товаров и денежные переводы наших трудовых мигрантов. Для этого необходимо реанимировать внешнеторговую политику и торговую дипломатию, а также разработать систему стимулов – отмечает Ю.Потийко.





Плотина и здание ГЭС "Сендже"

СПРАВКА: Компания "DUGLAS ALLIANCE LTD"по заказу республиканского правительства осуществляет строительство крупнейшей гидроэлектростанции в материковой части Экваториальной Гвинеи. После завершения строительства, ГЭС "Сендже" станет наибольшей среди всех генерирующих мощностей страны и обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии не только по всей территории Экваториальной Гвинеи, но и даст возможность экспортировать электроэнергию в соседние государства.

Основными поставщиками гидравлического, электромеханического, грузоподъемного оборудования на ряду с французской "Alstom" и американской "GeneralElectric", стали украинские заводы "Мастер Профи", "Днепропресс", "Харьковский завод подъёмно-транспортного оборудования". Реализация проекта началась в 2012 году. По итогам 2019 года, строительство объекта выполнено более чем на 70%. Компания "DUGLAS ALLIANCE LTD" произвела и уложила около 55,0 тыс. м3 бетона, смонтировала свыше 1 100 тонн гидравлического и механического оборудования, приступила к возведению русловой части бетонной плотины и устройству цементационной завесы, а также начала буровзрывные работы на отводящем канале здания ГЭС.