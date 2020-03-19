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Все про:Африка (128) бизнес (1275)

 Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор "DUGLAS ALLIANCE LTD" Потийко

На Африканском континенте существует достаточное количество рыночных ниш, где украинские компании могли бы себя очень уверенно чувствовать.

 Об этом в интервью европейскому изданию "EUreporter" заявил гендиректор компании "DUGLAS ALLIANCE LTD", заслуженный экономист Украины Юрий Потийко, передают Українські новини.

Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор DUGLAS ALLIANCE LTD Потийко 01

Генеральный директор DuglasAlliance LTD Юрий Потийко и Министр промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Мигель ЭкуаОндо.

По мнению бизнесмена,африканские страны сегодня сталкиваются с теми задачами, под решение которых был ориентирован весь научно-образовательный и производственно-технический комплекс Украины еще с советских времен. Мы сможем на внешних рынках зарабатывать гораздо больше, чем дают сегодня поступления от продажи сырьевых товаров и денежные переводы наших трудовых мигрантов. Для этого необходимо реанимировать внешнеторговую политику и торговую дипломатию, а также разработать систему стимулов – отмечает Ю.Потийко.

Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор DUGLAS ALLIANCE LTD Потийко 02
Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор DUGLAS ALLIANCE LTD Потийко 03

Плотина и здание ГЭС "Сендже"

СПРАВКА: Компания "DUGLAS ALLIANCE LTD"по заказу республиканского правительства осуществляет строительство крупнейшей гидроэлектростанции в материковой части Экваториальной Гвинеи. После завершения строительства, ГЭС "Сендже" станет наибольшей среди всех генерирующих мощностей страны и обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии не только по всей территории Экваториальной Гвинеи, но и даст возможность экспортировать электроэнергию в соседние государства.

 Основными поставщиками гидравлического, электромеханического, грузоподъемного оборудования на ряду с французской "Alstom" и американской "GeneralElectric", стали украинские заводы "Мастер Профи", "Днепропресс", "Харьковский завод подъёмно-транспортного оборудования". Реализация проекта началась в 2012 году. По итогам 2019 года, строительство объекта выполнено более чем на 70%. Компания "DUGLAS ALLIANCE LTD" произвела и уложила около 55,0 тыс. м3 бетона, смонтировала свыше 1 100 тонн гидравлического и механического оборудования, приступила к возведению русловой части бетонной плотины и устройству цементационной завесы, а также начала буровзрывные работы на отводящем канале здания ГЭС.

Источник: https://censor.net.ua/n3182728
 
 
 Топ комментарии
 
нет.... просто тут уже все разграблено.......
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И шо им, бусы с зеркалами поставлять?
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Дуже дотепно. Африка - величезний ринок, преміальний. Французи, китайці, турки, араби і навіть росіяни займаються системно і мають там нормальні прибутки. А ми втикаємо.
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нет.... просто тут уже все разграблено.......
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Дуже дотепно. Африка - величезний ринок, преміальний. Французи, китайці, турки, араби і навіть росіяни займаються системно і мають там нормальні прибутки. А ми втикаємо.
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Мы не втикаем, нам кроме рапса нечего предложить. От так. Скорее Африка будет подымать Украину, чем наоборот.
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А це неправда відверто. Продукція нашої харчової промисловості чудово піде в Африці, вона краща і дешевша, ніж те, що є на їх ринку зараз з Франції, Німеччини, Туреччини та ОАЕ. І також можу назвати з ходу десятка три підприємств машинобудування і хімічної промисловості, які були б тут успішні.
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Ну хоть в Африке "существует достаточное количество рыночных ниш, где украинские компании могли бы себя очень уверенно чувствовать". А то дома, в Украине как-то не получается Африканские страны могут стать объектом экспансии украинского бизнеса, – гендиректор "DUGLAS ALLIANCE LTD" Потийко - Цензор.НЕТ 7108
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Піздно щикотнулися. За той ринок вже потрібно битися насмерть. Що й, роблять там кацапи та китайці, а до них там міцно закріпилися французи, бельгійці з голландцями та англійці.
Вести там бізнес без міцної військової підтримки в багатьох африканських країнах практично не можливо. Як мінімум потрібно мати місцевих мілітантних охоронців, які мають гарні зв'язки з місцевими авторитетами або владою.
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Юра ты жил или работал хоть в одной африканской стране? Забудь от слова совсем. Там уже всё китайцами и индусами поделено.
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Даглас в Екваторіальній Гвінеї працює нормально, він знає що каже. Місця там ще валом, нічого не поділено.
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Потийко, что плохого вам сделали африканские страны?
Свой бизнес загнали в *опу, а африканцам и без вас нелегко.
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