 КГГА организовывает развоз врачей и правоохранителей на работу, - Кличко

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, комментируя информацию, что не все врачи из-за транспортных ограничений могут доехать до работы, поскольку живут в пригороде, а маршрутные такси между столицей и другими населенными пунктами прекратили курсировать, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве на время ограничения для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города, мы организуем развозку на работу", - сказал Кличко.

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