 КГГА организовывает развоз врачей и правоохранителей на работу, - Кличко

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, комментируя информацию, что не все врачи из-за транспортных ограничений могут доехать до работы, поскольку живут в пригороде, а маршрутные такси между столицей и другими населенными пунктами прекратили курсировать, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве на время ограничения для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города, мы организуем развозку на работу", - сказал Кличко.
Щоб не нести вірус до дому, в коло своїх рідних і близьких, вони вимушені перейти на постійне перебування в лікарнях.
Ви можете допомогти їм, якщо будете дотримуватися правил карантину і залишатись вдома якомога довше.
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Будь ласка, покажіть це прохання тим, хто вважає, що карантин - зайва пересторога. І покажіть їм статистику епідмії по Італії, яка також спочатку нехтувала карантином.
Підтверджені випадки зараження вірусом COVID-19 в Італії:
18 лютого: 3
28 лютого: 888
08 березня: 7,375
18 березня: 35,713
Рівень смертності в Італії зріс до 8.3% від числа виявлених заражених: 2,978 померлих з 35,713 що заразилися.
https://ibigdan.livejournal.com/24865014.html