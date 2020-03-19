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Все про:карантин (531) КГГА (2350) Кличко (2818)

 КГГА организовывает развоз врачей и правоохранителей на работу, - Кличко

Киевская городская государственная администрация занимается организацией развозки на работу медработников, сотрудников правоохранительных органов и работников стратегических предприятий.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, комментируя информацию, что не все врачи из-за транспортных ограничений могут доехать до работы, поскольку живут в пригороде, а маршрутные такси между столицей и другими населенными пунктами прекратили курсировать, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве на время ограничения для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города, мы организуем развозку на работу", - сказал Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко исключает открытие киевского метро до конца карантина. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182727
 
 
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то есть, заранее подумать не судьба было?
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Здесь сначала делают. А потом решают возникшие проблемы.
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это называется - "отсутствие планирования". На день вперед запланировать не могут, но мнят себя руководителями.
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Українські медики звертаються до всіх нас

КГГА организовывает развоз врачей и правоохранителей на работу, - Кличко - Цензор.НЕТ 6765

Щоб не нести вірус до дому, в коло своїх рідних і близьких, вони вимушені перейти на постійне перебування в лікарнях.

Ви можете допомогти їм, якщо будете дотримуватися правил карантину і залишатись вдома якомога довше.
----
Будь ласка, покажіть це прохання тим, хто вважає, що карантин - зайва пересторога. І покажіть їм статистику епідмії по Італії, яка також спочатку нехтувала карантином.

Підтверджені випадки зараження вірусом COVID-19 в Італії:
18 лютого: 3
28 лютого: 888
08 березня: 7,375
18 березня: 35,713

Рівень смертності в Італії зріс до 8.3% від числа виявлених заражених: 2,978 померлих з 35,713 що заразилися.

https://ibigdan.livejournal.com/24865014.html
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Ну ось і розв'язана проблема, а вчора паніку розвели
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Лучше позже,чем никогда.Нужны вахтовые автобусы и для продавцов продуктовых лавок,аптек,предметов личной гигиены.Нужно запускать волонтёрское движение для обслуживания хронических больных и старшего поколения.Их гораздо больше,чем на учёте в социальных службахАу Билецкий?
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