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 Политика Украины, Здоровье
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 У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР: ожидаем поставку тестов для более 1 млн исследований, - Ляшко

В Украину поставят тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР (Полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также отметил, что в 11 лабораториях в Украине такие тесты уже есть, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР, мы ожидаем в ближайшее время поставку для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия",- сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что по состоянию на утро 19 марта в Украине есть 16 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3182726
 
 
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Можем вздохнуть спокойно! У зеленского не нашли коронавируса
У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР: ожидаем поставку тестов для более 1 млн исследований, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8974
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Зачем эти тесты? Что они дают? Развод на ровном месте. Специфического лечения не существует.....
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Ммммм....неплохо. А сделать прибор под метод ПЦР строго на коронавирус и разослать на места? Как в Китае?.....Получится?
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