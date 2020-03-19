EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  3054  10
Все про:загрязнение (141) Китай (1284) пандемия (31) США (16223) экология (1221)

 Уровень загрязнения воздуха снижается на фоне пандемии коронавируса, - BBC. ИНФОГРАФИКА

В отдельных частях мира уровень загрязнения воздуха и количество парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, уровень трафика в Нью-Йорке снизился на 35% по сравнению с прошлым годом. По данным исследователей из Колумбийского университета, выбросы угарного газа, главным образом из-за автомобилей, за пару дней сократились примерно на 50%. Кроме этого произошло снижение СО2 на 5-10%, а также метана.

Читайте также: Власти США готовятся к пандемии коронавируса, которая может длиться 1,5 года и дольше

Как в Китае, так и в Северной Италии также зарегистрировано значительное снижение содержания диоксида азота, что связано с сокращением поездок на автомобиле и производственной деятельности.

По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, что по итогам года может привести к снижению выбросов CO2 в стране на 1%.

Уровень загрязнения воздуха снижается на фоне пандемии коронавируса, - BBC 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182724
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грета Тунберг будет очень довольна...
 показать весь комментарий
 
 
Для Землі - популяція хомо теж вірус.
 показать весь комментарий
 
_Есть, видимо, неисправимая порода людей, которые даже в говне будут пытаться отыскать что-то хорошее... Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC - Цензор.НЕТ 4776 Сублимируют, видимо.
 показать весь комментарий
 
Это как 11 сентября, когда мегаполисы США увидели звезды в чистом небе. Тогда небо очистилось на 70% из-за запрета полетов. Экологи даже заявляли, что это станет спусковым курком изменения климата.
 показать весь комментарий
 
Чисте повітря,чистий гаманець, чистий шлунок.
 показать весь комментарий
 
Природа карає людей за надмірну зажерливість, бо більшість людей намагається придбати та спожити більше ніж їм потрібно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх