 Люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ Минздрава со ссылкой на исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По информации ВОЗ, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными, в частности, курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования 55 тыс. 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности среди пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний ранее.

Указывается, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19, поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

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Однако, COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

"Но очевидна взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а следовательно увеличить вероятность смерти", - отмечают в ВОЗ.

Как сообщалось, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.