EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  3900  10
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (175) исследование (395) ЦОЗ (52) COVID-19 (1284)

 Люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19, - ВОЗ

Люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ Минздрава со ссылкой на исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По информации ВОЗ, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными, в частности, курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования 55 тыс. 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности среди пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний ранее.

Указывается, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19, поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Однако, COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

"Но очевидна взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а следовательно увеличить вероятность смерти", - отмечают в ВОЗ.

Люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19, - ВОЗ 01

Как сообщалось, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3182723
 
 
 Топ комментарии
 
Рептилоиды нас всех переживут.
 показать весь комментарий
 
П'ю самогоночку під копченості...Кожна чарочка за порохоботів на Цензорі
 показать весь комментарий
 
Если первыми в группе риска люди старше 70 лет, то у них по-любому будут различные заболевания.Информация и выводы поданы некорректно. С таким же успехом могли сообщить, что меньше всего вирус грозит людям с молочными зубами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот потому народ и выбрал ЗЕ, зеленые, а говорят у ................ тоже шо то.
 показать весь комментарий
 
Идет естественный отбор. Планета должна очищаться.
 показать весь комментарий
 
П'ю самогоночку під копченості...Кожна чарочка за порохоботів на Цензорі
 показать весь комментарий
 
 
Не цокаясь... При такому скупченні вони перші в групі ризику
 показать весь комментарий
 
Треба знову акциз на сигарети піднімати )))
 показать весь комментарий
 
Янукович выживет, с ним никто не общается и живет уединенно. Приедет в вымершую Украину и будет сам себе президент.
 показать весь комментарий
 
Если первыми в группе риска люди старше 70 лет, то у них по-любому будут различные заболевания.Информация и выводы поданы некорректно. С таким же успехом могли сообщить, что меньше всего вирус грозит людям с молочными зубами.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх