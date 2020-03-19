 Украина сегодня примет 45 авиарейсов из 10 стран, - Мининфраструктуры

Согласно данным Министерства инфраструктуры по состоянию на 10:30, в том числе будут приняты 30 рейсов из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, а также по одному – из Амстердама, Брюсселя, Тель-Авива, Дубая, Веце, Франкфурт Ханна, Будапешта, Дублина, Вены и Ла-Романы, передает Цензор.НЕТ.
Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Fly Dubai, "Джоника", Ryanair, SkyUp Airlines, "Азур Эйр Украина" и "Роза Ветров".
ПЦР-тесты выявляют именно РНК вирусов, однако это не экспресс-метод. На ПЦР-тест надо 5 часов, если не считать время доставки мазков в спецлабораторию и время наступления очерёдности.