 Украина сегодня примет 45 авиарейсов из 10 стран, - Мининфраструктуры

Согласно данным Министерства инфраструктуры по состоянию на 10:30, в том числе будут приняты 30 рейсов из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, а также по одному – из Амстердама, Брюсселя, Тель-Авива, Дубая, Веце, Франкфурт Ханна, Будапешта, Дублина, Вены и Ла-Романы, передает Цензор.НЕТ.

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Fly Dubai, "Джоника", Ryanair, SkyUp Airlines, "Азур Эйр Украина" и "Роза Ветров".

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