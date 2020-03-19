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 Политика Украины
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 Украина сегодня примет 45 авиарейсов из 10 стран, - Мининфраструктуры

Украина в четверг, 19 марта, примет 45 авиарейсов из 10 стран.

Согласно данным Министерства инфраструктуры по состоянию на 10:30, в том числе будут приняты 30 рейсов из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, а также по одному – из Амстердама, Брюсселя, Тель-Авива, Дубая, Веце, Франкфурт Ханна, Будапешта, Дублина, Вены и Ла-Романы, передает Цензор.НЕТ.

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Fly Dubai, "Джоника", Ryanair, SkyUp Airlines, "Азур Эйр Украина" и "Роза Ветров".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182721
 
 
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Првильно - аэропорты открываем, а метро закрываем...
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Прямо гордость какя-то прёт из всех сообщений. Вроде мы этих прилетающих спасли. Выхватили, ****, из самого пекла.. Хоть на самом деле, с нашей организацией всего, это летят бомбы. И какая из них где взорвётся неизвестно, и что потом делать тоже никто не понимает. Остаётся гордится.
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і всіх під чесне благородне по домам! **** , вже цирк з клоуном як в Санжарах не пройде.
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Маразм крепчает: кошмарят оставшихся в живых 30 миллионов украинцев, а десятки тысяч потенциальных заражателей,которые прибывают из-за границы даже под карантин не садят.
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В наших аэропортах всем (?) прилетевшим делают экспресс-тесты на вирус. Но дело в том, если человек подхватил вирус менее 8 - 12 дней тому назад, антитела к нему организм ещё не начал вырабатывать. Таким образом многих носителей не выявляют и отправляют на свободу. (Экспрес-тесты выявляют только антитела к вирусам, а не сами вирусы.)
ПЦР-тесты выявляют именно РНК вирусов, однако это не экспресс-метод. На ПЦР-тест надо 5 часов, если не считать время доставки мазков в спецлабораторию и время наступления очерёдности.
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Мдя, я уже писал что через 2-3 недели статистика смертей от коронавируса Италии нам покажется сущей безделицей, на фоне происходящего мора в Украине.
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