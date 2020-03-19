 Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующие изменения заложены в принятом парламентом законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19)", который подписан президентом 18 марта.

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Высоцкий отметил, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны были бы вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновление нормативной денежной оценки.

По словам замминистра, поступления от годовой арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в этом году эта сумма должна была составлять 1,75 млрд грн.