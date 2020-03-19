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 Политика Украины, Экономика
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 Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий

Государство освободило агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности на два месяца из-за коронавируса, экономия средств для производителей составит 486,1 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующие изменения заложены в принятом парламентом законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19)", который подписан президентом 18 марта.

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Высоцкий отметил, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны были бы вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновление нормативной денежной оценки.

По словам замминистра, поступления от годовой арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в этом году эта сумма должна была составлять 1,75 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3182716
 
 
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Какой-то бред - почему поблажки именно аграриям? По какому поводу? Именно аграриев кризис вообще не касается.
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Потому что за эти 2 месяца пшеница и кукуруза испугались и не будут расти? а трактористы отказываются входить в трактор иза того что в нем уже 10 человек без масок? Твари цыничные, криворукие рахиты, и ворье.
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а чем пенсионерам будут пенсию выплачивать?!..
или Зеленая Шмаркля собирается брать у МВФ кредит на выплату пенсий, как это делал Януковощ?!
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